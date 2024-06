Inter atualiza situação do Beira-Rio e CT; estádio deve voltar em agosto

O Inter atualizou em nota, nesta quinta-feira (30), a situação do estádio Beira-Rio e do Centro de Treinamentos Parque Gigante. Bastante afetados pela enchente, os espaços estão em fases distintas de manutenção. O palco de jogos do Colorado tem situação mais otimista. De acordo com o clube, o local está passando por um processo de limpeza, que deve ser concluído até o final de junho.

A expectativa é de que o time possa mandar seus jogos em casa a partir de agosto, prazo que pode mudar, a depender das variações climáticas. O plantio de inverno do gramado, destruído pelas cheias, já começou. No meio tempo, a direção segue trabalhando para tentar reestabelecer o abastecimento de água e luz na próxima semana. Por enquanto, o complexo funciona com uso de geradores.

Já o CT vive situação mais delicada. Isso porque ele ainda está com água no pátio. Submerso por mais de duas semanas, a instalação deve passar por reformas severas assim que a cheia baixar completamente. A avaliação dos danos já começou, mas ainda não existem estimativas de custos. O processo de limpeza se iniciou nesta quinta-feira.