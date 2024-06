Na Bolívia, Inter bate o Real Tomayapo com time misto

Imponente e intenso, o Inter entregou o que o torcedor pede em jogos de amplo favoritismo, e não encontrou dificuldades para bater o Real Tomayapo pelo placar de 2 a 0, na Bolívia, pela Sul-Americana. A vitória desta terça-feira (4) deixa o Colorado com os mesmos oito pontos do Delfín, adversário direto da última rodada na briga pela vaga nos playoffs. Por conta do número de gols marcados, a vantagem é dos equatorianos, que visitam o time gaúcho no sábado, no estádio Alfredo Jaconi.

A primeira chegada alvirrubra veio aos 15 minutos, no cruzamento de Mauricio para Alan Patrick balançar a rede. O primeiro, no entanto, estava impedido, e o gol foi anulado. Aos 23, Bruno Gomes tentou de longe, mas errou a meta.

Insistindo no campo de ataque, o time de Eduardo Coudet abriu o placar aos 31 minutos. Procurando a infiltração, Bruno Gomes aproveitou o belo passe de Hyoran para se projetar por trás da defesa e concluir de primeira, próximo à pequena área.

Na sequência, Mauricio também arriscou de fora da área, levando muito perigo e obrigando o goleiro Arancibia a fazer boa defesa. No rebote, Alario bateu rasteiro e parou em um milagre do arqueiro adversário. Já aos 45, o centroavante argentino recebeu cruzamento de Renê e testou com perigo ao lado da meta.

Na volta do intervalo, o segundo gol não veio por um detalhe aos 10 minutos. Bustos quebrou a linha da defesa ao receber na linha de fundo e cruzou para Hyoran chegar na pequena área. O camisa 7 veio livre, mas não pegou como queria e mandou por cima do travessão. Depois, Alan Patrick completou de cabeça outro cruzamento do lateral direito, mas Arancibia fez outra grande defesa.

Em cima, os visitantes voltaram a marcar com o participativo Mauricio, aos 22, que recebeu de Alan Patrick na meia-lua, ajeitou para a canhota e bateu cruzado no canto. Porém, o VAR entrou em ação e anulou o gol por conta de um polêmico impedimento na origem da jogada – Alario estava a frente, mas o lance ocorreu muito antes da definição. Aos 38, Orellana acertou o joelho de Bustos e recebeu o segundo cartão amarelo, culminando em sua expulsão.

Na sequência, aos 40, o VAR voltou a intervir, e um pênalti foi marcado no lance anterior, no qual o zagueiro Cantillo bloqueou um cruzamento com o braço. Alario botou a bola embaixo do braço, mas desperdiçou a cobrança, parando no goleiro. Para se redimir, o argentino que veste a 31 marcou dois minutos depois. De cabeça e da pequena área, ele completou um chute mascado de Bruno Henrique para ampliar o placar.

Precisando de um gol para jogar pelo empate contra o Delfín, o Inter se lançou ao ataque com um jogador a mais. Lucca acertou a trave aos 46, enquanto Wesley invadiu a área e sofreu mais um pênalti. O VAR interviu mais uma vez e, além da penalidade ter sido anulada, o atacante colorado recebeu o cartão amarelo por simulação.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 51 minutos.

Real Tomayapo (0) Arancibia; Justiniano, Cantillo, Corulo, Jaime Villamil (Orozco) e Orellana; Alcaraz, Graneros, Noble e Maygua (Cuiza); Avilés (Castillo). Técnico: Gustavo Romanello (interino).

Inter (2) Fabrício; Bustos, Igor Gomes, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Gomes (Gustavo Prado), Mauricio (Wesley) e Hyoran (Bruno Henrique); Alan Patrick (Lucca) e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Mathias de Armas (Uruguai).