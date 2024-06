Inter inicia limpeza do CT Parque Gigante e retira 50 toneladas de lixo

Depois do CT Parque Gigante ser totalmente atingido pela enchente que assolou o Rio Grande do Sul, o Inter começou o processo de limpeza do local. O Colorado contratou a Cooperativa dos Catadores da Cavalhada (Ascat) para a retirada de 50 toneladas de lixo acumulado dentro das estruturas do clube. Além das camadas de lodo que foram retiradas, estruturas e equipamentos danificados foram descartados.

A expectativa do clube é que em 90 dias o centro de treinamento seja completamente restaurado. Cerca de 20 pessoas trabalham na retirada completa dos detritos. O clube trabalha com o DMLU para a retirada apropriada dos destroços, enquanto avalia o que pode ser desinfetado e reutilizado, como equipamentos de academia e cadeiras.



Segundo o clube, itens de alumínio, como esquadrias de janelas e portas, de zinco e de PVC foram encaminhados para reciclagem pois podem ser desinfectados. O restante, por não haver outra alternativa, teve de ser mandado para um aterro. Entre as melhorias mais urgentes, está a reconstrução dos prédios, já que as paredes de drywall, esquadrias, forro, instalações elétricas e de TI e mobiliário foram perdidos. O clube também já projeta iniciar o replantio da grama de inverno nos campos de treinamento nos próximos dias.