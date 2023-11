Suárez confirma que deixará o Grêmio ao fim da temporada 2023

A torcida gremista ainda alimentava a esperança de que seu grande ídolo, o centroavante uruguaio Luiz Suárez, poderia permanecer no Tricolor para o ano de 2024, mesmo tendo um acerto com a diretoria do clube para antecipar o fim do vínculo para o final da atual temporada. Nesta terça-feira (28), porém, o jogador tratou de deixar claro que não permanecerá no Grêmio na próxima temporada.