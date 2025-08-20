‘Sabendo da grandeza do clube’ Marcos Rocha dá suas primeiras palavras como atleta do Grêmio

Marcos Rocha deu nesta quarta-feira (20) sua primeira entrevista após ser oficializado como atleta do Grêmio. Durante a fala para a Grêmiotv, o lateral-direito relatou que recebeu a notícia das conversas com o Tricolor com muito entusiasmo e destacou a possibilidade de repetir a parceria vitoriosa ao lado de Luiz Felipe Scolari. Os dois foram campeões brasileiros quando o ex-técnico comandava o Palmeiras, em 2018.

Rocha revelou que ficou sabendo do interesse do Tricolor pela imprensa. ‘’Vi um zum-zum-zum na internet e já me bateu um frio na barriga. Meu empresário me perguntou se era para seguir a negociação, sabendo da grandeza do clube disse sem pestanejar ‘pode seguir’, relatou. Durante o vídeo é possível ver Marcos Rocha conversando com Felipão. Questionado sobre o que teriam falado, explicou: ‘’A gente foi campeão junto no Palmeiras. Falei pra ele que quero vencer do lado dele de novo’’.



Ainda nesta quarta, o jogador de 36 anos fez seu primeiro treino ao lado do plantel gremista. O jogador vem para suprir uma carência na lateral-direita. O Grêmio não tem jogadores da função aptos a jogar. João Pedro, considerado o titular, está fora desde maio devido a uma fratura no tornozelo. Igor Serrote, que vinha atuando desde sua ausência, foi vendido no mês passado. Após a negociação a posição já foi ocupada por João Lucas, que também se lesionou e pelos improvisados, Gustavo Martins, Camilo e Ronald. Caso tenha a situação regularizada a tempo, Rocha deve ser titular contra o Ceará neste sábado, às 21h.

