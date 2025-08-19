Grêmio ainda mais próximo de anunciar novos reforços para temporada

Acreditando que o técnico Mano Menezes pode melhorar a situação do time no Campeonato Brasileiro, o Grêmio abriu a semana de preparação para o retorno aos gramados no próximo sábado, contra o Ceará. Para auxiliar o técnico na retomada, a direção segue atrás de reforços.

Um dia depois de Marcos Rocha desembarcar no Salgado Filho, Erick Noriega chega a Porto Alegre para assinar com o Tricolor. O jogador é zagueiro de origem, mas vinha atuando como volante no Alianza Lima, do Peru. O nipo-peruano estava na equipe que eliminou o Tricolor da Sul-Americana. Os dois devem ser anunciados nos próximos dias. Além deles, um velho conhecido da torcida já tem os termos acertados com os gaúchos, mas ontem a negociação teve um entrave.



Arthur tenta a liberação junto à Juventus da Itália, que não sinalizava interesse em manter o atleta. Destaque gremista na conquista da Libertadores de 2017, o volante iria abrir mão do salário que teria para receber no atual clube, cerca de 10 milhões de euros. O contrato vai até o fim de 2027. No entanto, os italianos querem alguma compensação financeira, o que é descartado pela atual diretoria gremista. As possíveis soluções seriam um empréstimo com obrigação de compra ou uma troca envolvendo jovens das categorias de base. No entanto, a esperança dos dirigentes do clube de Porto Alegre segue sendo que o jogador consiga uma liberação junto à Velha Senhora.



Braithwaite, vai retornar à equipe neste sábado após cumprir suspensão. Carlos Vinicius, fica de fora depois de ser expulso contra o Atlético-MG na última.