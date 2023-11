Luis Suárez recebe medalha do Mérito Farroupilha no Parlamento gaúcho

Jogador do Grêmio e um dos melhores centroavantes da história do futebol, Luis Alberto Suárez recebeu a medalha do mérito farroupilha na tarde desta terça-feira (28), em Porto Alegre. A medalha é a maior honraria que pode ser concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O atleta esteve acompanhado da esposa, Sofia, e recebeu a homenagem em sessão solene no Teatro Dante Barone.



Maior artilheiro da história de sua seleção, com 68 tentos anotados pela Celeste, o uruguaio encanta gaúchos desde o início do ano com gols, dribles, jogadas e uma entrega que parece incompatível com os seus 36 anos de idade.

Em Porto Alegre, Luisito fez jus à sua enorme carreira. Após grande passagem no Liverpool, conquistar a Champions League pelo Barcelona e o campeonato espanhol com o Atlético de Madrid, desembarcou no aeroporto Salgado Filho para levantar a taça do campeonato gaúcho. Mesmo sendo uma estrela mundial, o uruguaio não se privou da curtir a vida no RS, visitando cidades turísticas e, inclusive, indo às compras como qualquer cidadão.

Por isso, por destacar o Rio Grande do Sul para o mundo, Suárez foi homenageado pelo Parlamento do Estado que tão bem o acolheu e por ele foi acolhido. "Quero agradecer o povo do Rio Grande do Sul pelo carinho com que me tratou desde o primeiro dia. É uma confirmação de uma grande decisão que tomei com minha família, de vir a uma cidade e um País muito querido, que sabíamos que ficaríamos bem e desde o primeiro momento desfrutamos", discursou o jogador.

O atleta também agradeceu o "carinho dos torcedores do Internacional": "Sei que existe uma rivalidade, mas tirei muitas fotos com torcedores do Inter e é isso que nos une, a paixão pelo futebol. É uma linda mensagem para a sociedade contra a violência".