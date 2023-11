Luis Suárez recebe título de Cidadão de Porto Alegre

O atual camisa 9 do Grêmio e um dos maiores goleadores em atividade no futebol, Luis Suárez recebeu o título de cidadão porto-alegrense acompanhado da esposa, Sofia Balbi, na tarde desta terça-feira (28). A honraria costuma ser concedida pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre para figuras que trouxeram impacto para o município.

A cerimônia, que ocorreu no Plenário Otávio Rocha, era a segunda homenagem recebida pelo craque uruguaio no dia. Logo no início da tarde desta terça,. A homenagem foi uma iniciativa do deputado, compartilhada com o deputado licenciado e secretário de Estado,. A deputada, presidente em exercício da Assembleia Legislativa, também discursou na cerimônia.