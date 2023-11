Leite espera contar com apoio de empresários e prefeitos para aumento do ICMS

pediu compreensão ao setor produtivo do RS, apelando que a classe empresarial não faça "juízo e manifestações precipitadas" sobre o aumento da alíquota de ICMS de 17% para 19,5%. Em entrevista nesta segunda-feira (27), no Palácio Piratini, Leite reforçou a necessidade de encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa O governador Eduardo Leite (PSDB), apelando que a classe empresarial não façasobre o aumento da alíquota de. Em entrevista nesta segunda-feira (27), no Palácio Piratini, Leite reforçou a necessidade decomo forma de conter o impacto da perda de arrecadação e da reforma tributária nos cofres públicos do RS.

Federasul e outras entidades empresariais têm se mobilizado aumento do ICMS é a única alternativa viável, no momento, para enfrentar a atual conjuntura econômica que se desenha no cenário nacional com impacto nos estados. e convocado seus filiados, líderes empresariais e associações comerciais para ações contra a elevação da alíquota. O governador disse que está aberto ao diálogo e que o projeto de, no momento, para enfrentar a atual conjuntura econômica que se desenha no cenário nacional com impacto nos estados.

Leite não acredita em grande perda de competitividade ao Estado, consequência temida pelos empresários. O governador não vê relação única e direta entre o aumento do ICMS e a perda de atração de negócios para o Estado. "Competitividade não é só imposto. A parte tributária é apenas uma ponta (do processo de atração de investimentos)", ponderou.

O chefe do Executivo gaúcho também espera contar com o apoio dos prefeitos gaúchos para sensibilizar a população sobre o aumento da alíquota de ICMS "Parte dessa arrecadação (que será perdida) é deles. Eles (municípios) perdem junto (com o Estado)", ponderou o governador.