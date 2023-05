Latam começa voos entre Porto Alegre e quatro cidades gaúchas

A Latam, maior companhia aérea em operação no Brasil, começa a operar a partir de quinta-feira (1 de junho) suas primeiras rotas regionais dentro do Rio Grande do Sul. São voos diretos ligando Porto Alegre a Pelotas, Santa Mariam Santo Ângelo e Uruguaiana. Também terá conexão com Joinville, em Santa Catarina.

A coluna Plano de Voo chegou a noticiar a oferta, em codeshare (compartilhamentode voos) com a VoePass, que tinha antes acordo com a Gol.

Representantes da Latam comunicaram a ativação das conexões em reunião com integrantes do governo estadual e Assembleia Legislativa na semana passada no Palácio Piratini.

As ligações serão entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e os terminais das cidades. Pelotas e Uruguaiana agora estão sob a concessão da CCR Aeroportos. A concessionária tem plano de investimento nos dois equipamentos. Bagé também é concessão da CCR.

O aeroporto de Santo Ângelo é gerido pelo Estado, que abriu procedimentos visando a passar o terminal para operador privado . Santa Mara tem gestão municipal.

Os voos entre a Capital e Uruguaiana e Santa Maria serão quatro vezes na semana. Pelotas e Santo Ângelo terão frequências semanais. Para Joinville, serão voos diários. A Latam informou que estuda acrescentar a ligação de Passo Fundo a Porto Alegre. Hoje a companhia faz o transporte da cidade no interior para São Paulo.

Tabela de voos entre Porto Alegre e cinco aeroportos regionais:

Aeronaves ATR-72 600, para 70 passageiros, são usadas nas ligações. O avião tem capacidade para 70 passageiros. As passagens já estão à venda através do site da LATAM e nas agências de viagem.



“O Rio Grande do Sul segue sendo o estado com o maior número de voos regionais no Brasil e agora com a participação e voos de Gol, Latam e Azul”, lembra, em nota, o presidente da Frente Parlamentar da Aviação e líder do governo, deputado Frederico Antunes. Os secretários Artur Lemos (Casa Civil) e Juvir Costela (Transportes) estavam no envontro.

>> Série do Plano de Voo em 2021 percorreu as ligações da Azul entre 12 cidades e a Capital. percorreu as ligações da Azul entre 12 cidades e a Capital.

A investida também inaugura a nova fase da Latam, que não operava rotas interior com a Capital, apenas para fora, como Caxias do Sul e Passo Fundo.

A VoePass, que é a Passaredo, tinha acordo de codeshare com a Gol para fazer conexão entre dois dos quatro terminais, mas com São Paulo, para Congonhas. Mas, na semana passada, a aérea número dois do Brasil comunicou o fim da parceria . Com isso, Santa Maria e Uruguaiana ficam sem a oferta a partir de 9 de maio.

A operação foi alavancada pelos incentivos fiscais estaduais, com redução do ICMS sobre o querosene de aviação. Quanto mais assentos e destinos regionais, mais abatimento na conta tributária.