Latam oferta voos diários entre aeroportos de Passo Fundo e Guarulhos

Quase um ano após voltar a ter voos , o Aeroporto de Passo Fundo Lauro Kortz passa a contar com mais uma companhia ofertando ligações e para fora do Rio Grande do Sul. Desta vez, a Latam passa a atender o fluxo de passageiros, que já contam com Azul e Gol.

Com isso, as opções se ampliam e, espera-se, a concorrência com preços mais atrativos.

A Latam vai voar diariamente com uma uma ligação, com decolagem às 12h30min do Aeroporto Internacional de Guarulhos, e pouso em Passo Fundo às 14h05min. No sentido inverso, decola às 14h50min do Lauro Kortz e aterrissa às 16h30min em Guarulhos.

O Plano de Voo checou os valores de bilhetes para 25 de abril (considerando que compra com menor prazo, os valores são sempre muito elevados), ida e volta. A passagem de Passo Fundo custa R$ 151,23, com taxas aeroportuárias, e R$ 405,53 para voar Guarulhos à cidade gaúcha.

Comparando com as duas concorrentes, a Latam tem valor mais baixo. A Gol, com um voo diário também por Guarulhos, tem o mesmo preço da Latam, de R$ 151,23, de Passo Fundo. Mas o retorno, dica R$ 969,00, pelo menos preço.

Já a Azul, com duas frequências diárias ligando Campinas com Passo Fundo, apresenta tarifas mais elevadas: de R$ 471,92 entre Passa Fundo e o Terminal de Viracopos, e de R$ 730,23 no sentido contrário.