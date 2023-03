Gol amplia voos diretos de cidades gaúchas para São Paulo

Duas cidades gaúchas terão mais diretos voos diretos para São Paulo. A Gol vai elevar as frequências da ligação de Santa Maria e Uruguaiana com o Aeroporto de Congonhas de três para cinco vezes na semana. A maior oferta começa em 26 de março, segundo informação do deputado Frederico Antunes, que coordena a Frente Parlamentar da Aviação Regional na Assembleia Legislativa.

Os voos começaram a ser feitos em 2022, dentro da expansão da malha regional.

Hoje os voos ocorrem às terças e quintas e aos sábados. Na nova fase, as conexões passam a ser feitas também de segundas a sextas, tanto a ida quanto na volta.

De São Paulo, o voo decola às 9h15min. De Santa Maria, com escala em Uruguaiana, a aeronave decola às 12h55min. A chegada a Congonhas é às 18h10min.

A ligação do interior gaúcho permanece com o aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo, permitindo fácil acesso às principais regiões de negócios, eventos e lazer na metrópole paulista, aproximando as cidades sulistas ao centro financeiro do País.

O voo sai de São Paulo/Congonhas, faz uma parada em Santa Maria, outra em Uruguaiana e volta para a capital paulista.

Passageiro com destino a Santa Maria faz voo direto. Para Uruguaiana, faz a escala e segue à cidade. Para São Paulo, o voo é direto.

"A ampliação do número de voos para Uruguaiana e Santa Maria representa um marco para o Estado e para a companhia. Continuamos o Estado mais conectado do país", comenta, por nota, o deputado.

A companhia aérea opera Santa Maria e Uruguaiana em parceria com a Voepass, que utiliza aeronaves ATR-72, com capacidade para 68 passageiros.

A compra de bilhetes já está disponível no site e aplicativo da Gol.