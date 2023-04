Latam terá voos ligando quatro cidades do interior gaúcho a Porto Alegre

A briga na aviação regional vai esquentar entre duas das três maiores aéreas com atuação no Brasil, e destinos gaúchos entraram na disputa. A Latam, primeira em fluxo de passageiros no País, anunciou nesta terça-feira (11) que vai ofertar voos entre quatro cidades do interior e Porto Alegre. Na prática, vai concorrer diretamente no mercado onde a Azul reinava sozinha até agora.

A número 1 da aviação comunicou que acertou codeshare, que é compartilhamento de voos, com a VoePass para atender ligações entre os aeroportos de Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana a partir de 9 de maio. A oferta de passagens para comprar será feira gradativamente até sexta-feira (14), diz a aérea.

A investida também inaugura a nova fase da Latam, que não operava rotas interior com a Capital, apenas para fora, como Caxias do Sul e Passo Fundo.

Aeronaves ART 72, com 70 assentos, atendem estas conexões. Além das cidades gaúcha, a VoePass/Latam também vai ter voo inédito, entre Porto Alegre e Joinville, maior polo industrial de Santa Catarina.

"Isso muda o jogo. Com o poder de fogo que a Latam tem, vai ser dor de cabeça para a Azul", aposta o jovem gaúcho João Machado, editor sênior do Aviacionline.com para a Europa. O Aviaoonline.com é o maior portal sobre a aviação na América Latina.

Jornal do Comércio.

O editor já tinha detectado o movimento da Passaredo para voar entre o interior e o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Registros de slots, reserva de espaço para operar, surgiram no painel do terminal administrado pela Fraport.

"O único jeito de esses voos não serem uma manobra kamikaze da Passaredo é a Latam ter "roubado" essa parceria da Gol", especulou literalmente o jovem editor, duvidando do poder de fogo da aérea que detém menos de 1% do tráfego brasileiro, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Machado acertou em cheio, com o anúncio que veio a público nesta terça-feira.

A VoePass, que é a Passaredo, tinha acordo de codeshare com a Gol para fazer conexão entre dois dos quatro terminais, mas com São Paulo, para Congonhas. Mas, na semana passada, a aérea número dois do Brasil comunicou o fim da parceria . Com isso, Santa Maria e Uruguaiana ficam sem a oferta a partir de 9 de maio.

Em nota em seu site, a Latam, que liderou o setor nos dois primeiros meses de 2023 - com quase 35% dos passageiros pagantes em rotas domésticas -, anunciou a oferta para as quatro cidades gaúchas e outras nove em quatro estados (Ceará, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais). Concidentemente, eram os mesmos terminais da carteira da concorrente, com 34,2% da demanda.

"A ampliação do nosso codeshare com a Voepass complementa a nossa malha atual e reforça esse compromisso, permitindo que mais pessoas possam voar e se conectar nacional e internacionalmente", disse, na nota no site, Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Os outros destinos são Ipatinga (MG), Barreiras, Feira de Santana, Valença, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Lençóis (BA), Fernando de Noronha (PE) e Aracati (CE).O acordo da Latam com VoePass cobre Coari, Carauari e Parintins (AM), Itaituba (PA) e Parnaíba (PI). Para estas cidades, os voos ocorrem para as capitais.

Já a Azul, terceira aérea com 30,4% do tráfego doméstico em janeiro e fevereiro, reforçou a cobertura regional em meados de 2021, chegando a ter 12 destinos entre interior e a Capital. Hoje três não são mais ofertados: Erechim, São Borja e Vacaria.

A operação foi alavancada pelos incentivos fiscais estaduais, com redução do ICMS sobre o querosene de aviação. Quanto mais assentos e destinos regionais, mais abatimento na conta tributária.