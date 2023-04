Gol suspenderá voos entre cidades gaúchas e São Paulo, depois de expandir frequência

Gol voltou atrás e comunicou a suspensão temporária das ligações. A medida que vale a partir de maio atinge as rotas entre o terminal de Congonhas, na capital paulista, e os aeroportos de cidades de Santa Maria e Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul. Pouco dias depois de anunciar e ofertar mais voos semanais entre dois destinos gaúchos e um dos aeroportos de São Paulo, avoltou atrás e comunicou a suspensão temporária das ligações. A medida que vale a partir de maio atinge as rotas entre o terminal de Congonhas, na capital paulista, e os aeroportos de cidades de Santa Maria e Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul.

As duas localidades gaúchas passaram de três para cinco viagens semanais em 26 de março.

Enquanto isso, a concorrente Latam retoma voos entre os aeroportos de Passo Fundo e Guarulhos , além de ligar Caxias do Sul. Os terminais da Serra e do Planalto são os mais movimentados, depois do Aeroporto Internacional Salgado Filho. A Gol também opera as duas conexões.

As ligações estrearam em 2022, dentro da expansão da malha regional do tráfego aéreo e seguindo incentivos de redução do ICMS sobre o querosene de aviação.

Em nota, a aérea alega "ajuste de malha aérea que afetará temporariamente" voos para oito aeroportos regionais, entre eles os dois gaúchos, sem maiores esclarecimentos.

A suspensão vale a partir de 9 de maio e alcança também os aeroportos de Araguaína, no Tocantins, Barreiras, Lençóis/Chapada Diamantina, Paulo Afonso e Teixeira de Freitas, na Bahia, e Uberaba, em Minas Gerais.

A empresa diz que já "está em contato com todos os clientes com bilhetes comprados nos trechos que sofrerão alterações". As reservas devem ser ajustadas pela Central de Relacionamento, pelo 0300-115-2121.

Quem comprou com milhas deve acessar diretamente a Smiles e "poderão cancelar o bilhete, reembolsando integralmente as milhas", diz a Gol. Os telefones de contato são 0300-115-7001 (Smiles e Prata) e 0300-115-7007 (Ouro e Diamante).