Concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo terá avanço em junho

aeroportos Lauro Kortz Sepé Tiajaru O governo do Estado publicou, no Diário Oficial desta quarta-feira (17), as datas e os locais das audiências públicas para apresentar à população o projeto das futuras concessões dos, em Passo Fundo, e, em Santo Ângelo. Os dois terminais estão no radar do governo estadual para serem entregues à administração privada.

A audiência referente ao terminal de Santo Ângelo será realizada em 5 de junho, no Centro Municipal de Cultura (rua 3 de Outubro, 800), das 15h às 18h. O credenciamento dos participantes terá início às 14h30. O evento em Passo Fundo será em 6 de junho, na Câmara de Vereadores (rua Dr. João Freitas, 75), das 9h30 às 12h30. O credenciamento começará às 9h.

"É mais um momento de diálogo e de escuta das pessoas no qual colheremos sugestões e novas ideias. Essa etapa é muito importante para a elaboração do edital. Esperamos que o número de passageiros dobre ao longo dos 30 anos da concessão", disse o titular da secretaria de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi. "Os investimentos privados vão transformar os municípios em locais de negócios para as regiões, alavancando o desenvolvimento econômico e melhorando a experiência dos usuários", acrescentou.

O projeto prevê que os aeroportos sejam administrados pela iniciativa privada por 30 anos, com investimentos de R$ 85,4 milhões. O modelo já é utilizado em parcerias público privadas (PPPs) de infraestrutura de aeroportos realizadas pelo governo federal. A empresa vencedora da licitação será responsável pela exploração, manutenção e expansão dos dois locais

O aeroporto de Passo Fundo se tornou um dos principais aeroportos comerciais do Rio Grande do Sul, com potencial para se tornar uma das rotas mais importantes para as companhias aéreas no interior do estado. Atualmente, operam no espaço duas companhias - Azul e Gol -, que somaram, em 2022, 78 mil passageiros.

Em Santo Ângelo, a previsão de investimentos da iniciativa privada é de R$ 52 milhões. O valor será usado para adequação e melhorias na infraestrutura, com estimativa de aplicação dos valores nos primeiros seis anos da concessão.

No início do mês, a pasta responsável pela modelagem da PPP abriu o período de consulta pública sobre as concessões dos aeroportos dos dois municípios. A medida tem por objetivo receber sugestões, opiniões e críticas da população e de entidades sobre o tema. As contribuições podem ser enviadas para o e-mail ( [email protected] ) até 9 de junho. Depois da etapa de consulta pública, o próximo passo será a publicação do edital, prevista para o primeiro semestre deste ano.