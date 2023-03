Edital para concessão do Aeroporto de Santo Ângelo deve ser lançado em 15 dias

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa e lideranças locais receberam o secretário de Concessões e Parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, Pedro Capeluppi, para tratar da concessão do Aeroporto Sepé Tiaraju à iniciativa privada. A previsão é de que o edital seja lançado dentro de 15 dias.

Capeluppi e a equipe da pasta apresentaram o modelo de concessão proposto pelo governo do Estado, em seguida visitaram o aeroporto. "A concessão é uma construção conjunta. O modelo utilizado pelo Estado é o mesmo das demais concessões dos aeroportos brasileiros. Não se trata de uma questão ideológica, mas de uma alternativa de avanço para a aviação regional", defendeu o secretário.

De acordo com ele, no modelo proposto, a concessionária deverá ter foco na qualidade dos serviços prestados aos usuários do transporte aéreo, observando questões como segurança e atendimento. A previsão de investimentos da iniciativa privada no aeroporto de Santo Ângelo é de R$ 52 milhões para adequação e melhorias na infraestrutura, com estimativa de aplicação dos valores nos primeiros seis anos da concessão. "A concessionária deverá investir na infraestrutura conforme a projeção de demanda para um período de 30 anos, considerando segmentos como passageiros, aeronaves, cargas e o perfil dos usuários", esclareceu Pedro Capeluppi.

A ideia é abrir o edital num prazo de 15 dias, permanecendo aberto por 30 dias. Passando esse prazo, a proposta prevê a realização de duas audiências públicas. "A vantagem desse modelo é contratar uma solução por 30 anos. Estamos apresentando essa alternativa, mas sempre abertos ao diálogo com a comunidade para encontrar o melhor caminho", observou o secretário de Concessões e Parcerias.