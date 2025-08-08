Mostra de Letícia Lampert marca os 4 anos do V744atelier

Em comemoração aos seus quatro anos de atuação como espaço dedicado à arte contemporânea em Porto Alegre, o V744atelier inaugura, neste sábado (9), A Matéria da Paisagem, nova exposição da artista Letícia Lampert, uma das vozes mais consistentes da cena visual brasileira na investigação sobre paisagem, cidade e modos de habitar.

LEIA TAMBÉM: Paulo Braga une jazz e MPB em show no Instituto Ling



A mostra apresenta trabalhos inéditos que, embora enraizados em sua pesquisa de longa data sobre o ambiente urbano, revelam um afastamento intencional da representação direta da cidade para flertar com a abstração e a linguagem das formas. A abertura será das 17h às 20h, com entrada gratuita. A visitação segue de 11 de agosto a 26 de setembro, de quarta a sexta-feira, das 14h às 17h. Outros dias e horários, mediante agendamento prévio.