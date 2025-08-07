Paulo Braga une jazz e MPB em show no Instituto Ling

O pianista e compositor paulista Paulo Braga sobe ao palco do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) no sábado (9), às 19h, para apresentar, pela primeira vez em Porto Alegre, seu trabalho em formato de trio. Reconhecido pela sua pesquisa sobre o piano no jazz e na MPB, assim como pelas suas fusões com a música de vanguarda, o artista estará acompanhado por dois grandes nomes da cena instrumental contemporânea: o baterista Edu Ribeiro, premiado pelo trabalho ao lado do Trio Corrente, e o contrabaixista Bruno Migotto, reconhecido pela atuação com o Trio Ciclos.



Presença constante em projetos da música instrumental brasileira, Braga apresentará na capital gaúcha releituras de composições da sua trajetória, como Nho Nho da Botica, Cabeça de Melão e O Lugar, além de obras inéditas criadas especialmente para o projeto em formato de trio. Os ingressos custam R$ 60,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridos no site ou na recepção do centro cultural.