Galeria Ocre inaugura nova exposição de Bea Balen Susin

A vernissage da exposição Quando o Corpo Toca a Terra, de Bea Balen Susin, ocorre neste sábado (1), às 11h, na Ocre Galeria (Polônia, 495). A mostra é fruto da urgência da artista de pintar e viver, e traz um conjunto de vinte pinturas produzidas em apenas três meses.



Em plena maturidade artística, Bea elegeu como base de sua obra um retângulo de dimensões humanas que se configura, simbolicamente, como uma porta. A associação surgiu durante o isolamento da pandemia, quando passou a pintar as portas de casa. Projetando uma conexão com o mundo externo, elegeu a natureza como tema: vales, árvores, caminhos.

Durante muito tempo, a pintura de paisagem foi, para Bea, apenas um exercício. A partir de 2019, no entanto, ela se lançou a esse gênero, adotando grandes formatos e se baseando em fotografias feitas em viagens pelo interior do Rio Grande do Sul. Quando o corpo toca a terra tem curadoria de Paula Ramos e pode ser visitada de 3 a 29 de novembro, de segunda a sexta, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 13h30min.