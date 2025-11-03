Porto Alegre,

Publicada em 03 de Novembro de 2025 às 19:06

Exposição 'Faces do Pampa' confronta estereótipos e homenageia o homem negro no campo gaúcho

Mostra no foyer do Multipalco reúne fotos de Fábio Mariot, com curadoria de Doris Couto

DETALHE DE FOTO DE FÁBIO MARIOT/DIVULGAÇÃO/JC
Com realização da Secretaria da Cultura (Sedac), por meio da Fundação Teatro São Pedro e do Museu de História Júlio de Castilhos, a exposição Faces do Pampa estará no foyer do Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089) de 4 a 30 de novembro. Com curadoria da historiadora Doris Couto e fotos de Fábio Mariot, a mostra abre a programação do mês da Consciência Negra no Multipalco e é uma celebração da identidade negra gaúcha. A visitação é gratuita, de terça a domingo, a partir das 12h e conforme o horário de funcionamento do Multipalco.Em uma terra historicamente moldada pelo latifúndio e pelo trabalho do gado, o imaginário do Rio Grande do Sul frequentemente pintou um quadro de um pampa habitado por figuras idealizadas. Mas a realidade do campo sempre teve mais nuances. Ela é o resultado de uma história complexa, com raízes profundas na escravidão, na resistência e no trabalho diário de homens e mulheres negros. Cada imagem presente na exposição é um testemunho de resiliência, uma homenagem a esses homens que, com sua presença e seu trabalho, pintaram faces muitas vezes silenciadas da região do pampa.
