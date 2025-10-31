Guto Lacaz apresenta a exposição inédita 'mezo-móbile' no Instituto Ling

Multiartista e arquiteto consagrado com mais de cinco décadas de trajetória, Guto Lacaz inaugura a exposição mezo-móbile: síntese do sublime e misterioso nesta terça-feira (4), às 19h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). A abertura contará com um bate-papo entre o artista e sua filha, Nina Lacaz, que atua no campo das artes com foco em pesquisa, curadoria e mercado. Na sequência, haverá uma performance musical do violoncelista da Ospa Rafael Sobrinho. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia no site do centro cultural.Concebida especialmente para dialogar com o espaço expositivo e com os visitantes do Instituto Ling, a instalação inédita permite a participação de pequenos grupos, criando momentos de proximidade entre desconhecidos que se encontram literalmente dentro da obra, enquanto ela respira ao seu redor. Trata-se de uma enorme placa de isopor que sobe e desce graças a roldanas, produzindo um movimento hipnótico que evoca um pulmão gigante em atividade. A exposição mezo-móbile fica em cartaz até 27 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h30min às 20h.