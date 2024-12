TNT faz show histórico em Porto Alegre com público cantando em coro hits do rock gaúcho

reencontro da lendária banda TNT com o público foi marcado por mais de duas horas de muita emoção e uma plateia composta por milhares de pessoas, que lotaram o Auditório Araújo Vianna na noite desta quinta-feira (19). Com a formação clássica no palco, o grupo que completa 40 anos de sucesso (e que estava há 21 anos sem tocar junto), anunciou que deve realizar uma turnê pelo Rio Grande do Sul, em 2025. com o público foi marcado por mais de duas horas de muita emoção e uma plateia composta por milhares de pessoas, que lotaram ona noite desta quinta-feira (19). Com a formação clássica no palco, o grupo que completade sucesso (e que estava há 21 anos sem tocar junto), anunciou que deve realizar uma, em

Nesta quinta, Charles Master (vocal e baixo), Tchê Gomes (guitarra e vocal), Márcio Petracco (guitarra, gaita de boca e vocal), Fábio Ly (bateria e vocal), Paulo Arcari (bateria) e João Maldonado (teclados) executaram um repertório de 24 músicas. No setlist, clássicos como Entra nessa, que abriu os trabalhos; Ana Banana, que entrou na sequência; Nunca mais voltar, que levou a plateia para um momento de nostalgia já no início do evento; e Não sei, que sacudiu o público mais para o final da apresentação, marcaram o show histórico. Durante o espetáculo, produtos como bonés e camisetas foram vendidos, e tiveram grande adesão.

O vocalista Charles Master estava bastante emocionado durante a apresentação e agradeceu aos colegas de banda, por terem ajudado na realização de um sonho TÂNIA MEINERZ/JC

Agendado para às 21h, o show iniciou às 21h36min, após uma fala do do compositor e arranjador Reinaldo Barriga, que foi produtor dos três primeiros álbuns do TNT e também de discos de diversas bandas de rock da década de 1980, especialmente as gaúchas. Aclamados pelo público, os músicos abriram a apresentação com a canção que deu título ao show (Entra nessa) e de saída animaram a plateia; mas foi a terceira música, Identidade zero, que colocou mais gente para dançar nesse primeiro momento.

Segundo a assessoria de imprensa da banda, o espetáculo contou com mais de 4 mil pessoas. Em determinado momento, Charles Master pediu para que aquelas que estivessem assistindo um show do TNT pela primeira vez erguessem a mão, e cerca de metade da plateia se manifestou. Isso também ficou visível pela idade aparente de quem foi assistir ao espetáculo; por outro lado, uma grande parte dos presentes "acusava" ter escutado o som do TNT no período em que a banda estava na ativa. Beirando os 50 anos ou mais, muita gente ainda levou os filhos - uma geração de pré-adolescentes, no geral - para assistir ao show. Ainda, uma geração mais jovem, porém já em idade adulta, provou que as canções da banda são atemporais, cantando junto e dançando todos os hits.

Apesar da sonoridade das músicas eleitas para a retomada do grupo nos palcos ter ficado bem próxima das originais, o TNT optou por incluir alguns arranjos, além de efeitos de guitarra, que deram um ar mais contemporâneo para várias composições. Em Febem, João Maldonado firmou a mão nas teclas dando um ritmo bem rock'n'roll para o hit, que fez a plateia sacudir. Depois desta, que foi a quarta música da apresentação, Charles Master agradeceu os colegas de banda por terem o "ajudado" a realizar um sonho que tinha "desde moleque". O vocalista também lembrou que conheceu Reinaldo Barriga aos 17 anos e declarou que considera o produtor como seu "segundo pai". Bastante emocionado, Master interagiu bastante e instigou o público em diversos momentos.

Marcando quatro décadas de sucesso, a banda se apresentou nesta quinta-feira, no Auditório Araújo Vianna TÂNIA MEINERZ/JC

Quando a banda adentrou o segundo bloco do show, com a balada Nunca mais voltar, a plateia fez coro alto e aplaudiu muito. Em Gata maluca, o pessoal se empolgou novamente. No palco, também os músicos mostravam estar se divertindo, especialmente Tchê Gomes, com seu jeito bem animado de tocar. O também guitarrista Márcio Petracco protagonizou alguns solos, fez efeitos de feedback, e manteve constante sua postura "estileira" durante todo o espetáculo. Maldonado apostou em um teclado "nervoso e pra cima", a ponto de em alguns momentos sua estrutura rítmica lembrar o estilo do pianista norte-americano Jerry Lee Lewis.



Em Baby, os bateristas Fábio Ly e Paulo Arcari deram uma "pitada" psicodélica na música, ampliada pelos efeitos de guitarra de Petracco, no momento mais instrumental da apresentação desta quinta-feira. Oh! Deby puxou o coro do público, e tornou o espetáculo um grande revival da adolescência de metade da plateia, que balançou muito e cantou com força o refrão. Esta música em especial, chegou mais "marcada", sem o vocal puxado que tinha na versão original. Estou na mão esquentou ainda mais o espetáculo e contou com uma poética sublinhada pela gaita de boca de Petracco. A música Charles Master também acionou o coro do público e foi seguida do anúncio da turnê da banda no ano que vem, tirando a dúvida de quem ainda não tinha certeza de que o TNT voltou à ativa, para além do show desta quinta-feira.

Dentro do meu carro, Tempo no inferno e Tudo no ar foram acompanhadas por uma plateia mais tímida, enquanto Desse jeito contou com mais performance dos teclados, e Isso me deixa insano (onde Fábio Ly também canta) levantou quem tinha sentado. Tchê Gomes, por sua vez, tomou o microfone em Daqui pra frente, onde também fez solo de guitarra. A irmã do Doctor Robert sinalizou que, definitivamente os hits empolgaram mais a plateia, que além de cantar e dançar, registrou o momento com os celulares na mão – e no final ainda acompanhou Charles Master no refrão, acompanhando o ritmo da bateria com palmas para o alto. Petracco assumiu o vocal de O mundo é maior que teu quarto; que antecedeu a última música antes do bis: Não sei. Nessa altura, mesmo cansado pelo adiantado da hora, o público sinalizou o auge da satisfação do reencontro, cantando junto, e mostrando que tem a letra na memória, do início ao fim. Antes de tocar Vacilou, o grupo fez foto com a plateia e Charles Master perguntou quem tinha viajado até a Capital para vivenciar o espetáculo. Boa parte do público levantou a mão, e revelou que muita gente encarou mais de 200km (alguns até mais de 1.000 Km) para estar no Araújo Vianna nesta quinta-feira à noite. Entre essas pessoas, havia quem tivesse se deslocado a partir de Curitiba (PR).

Show no Araújo Vianna reuniu fãs de diferentes faixas etárias e contou com vários momentos de ovação do público TÂNIA MEINERZ/JC

O final do espetáculo encerrou com a clássica Cachorro louco, que contou com a participação de Reinaldo Barriga em uma das guitarras. Essa foi a música onde o público mais cantou e dançou, apontando para uma excelente receptividade nos próximos shows. Para dar ainda mais ânimo aos fãs, os músicos aceleraram os acordes, encerrando a noite em grande estilo. Ao sair do palco com os colegas de banda, Fábio Ly jogou as baquetas para a plateia, e uma delas foi pega pela garota Vitória, de 11 anos, que afirmou "amar" a banda. "Meu pai coloca as músicas deles para tocar desde que sou muito pequena", disse a menina, emocionada. Se depender de Vitória e outras tantas pessoas que estiveram presentes nessa apresentação e curtiram cada momento, após quatro décadas do início da carreira, o TNT ainda tem margem para percorrer muitas estradas pela frente.