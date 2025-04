Espetáculo no Araújo Vianna apresenta clássicos da Broadway

O Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 895) sediará uma noite especial para os fãs do teatro musical neste domingo (13). Inspirada pelos grandes espetáculos que ganharam sucesso em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a peça Broadway Nights - O Musical pretende reunir uma série de canções que marcaram a história das artes dramáticas no período contemporâneo. Os ingressos para a apresentação estão disponibilizadas na plataforma Sympla, em valores que variam entre R$70,00 e R$320,00.



Com a direção de Bruno Rizzo, a montagem que chega à capital neste final de semana constitui uma verdadeira mistura conceitual. Entre as canções de sucesso presentes no repertório, destacam-se desde faixas energizadas da peça Cats, até canções misteriosas e aterrorizantes de O Fantasma da Ópera, passando por outras célebres obras como Grease, Chicago e Aladdin.