Uriah Heep entrega noite de ouro para roqueiros 'das antigas' em Porto Alegre

O que não quer dizer, é claro, que velhos roqueiros não saibam se divertir. Na última quinta-feira (10), cerca de mil pessoas foram ao Opinião, em Porto Alegre, assistir um dos shows da turnê de despedida do Uriah Heep - uma banda que, desde o final dos anos 1960, se mantém firme e forte nas estradas de todo o mundo. Nem todo mundo era da 'velha guarda', digamos (havia um bom número de fãs mais jovens, e até alguns adolescentes aqui e ali), mas é justo dizer que a noite foi de celebração para amantes do rock que não cozinham mais na primeira fervura - e que devem ter voltado para casa extasiados depois de um show de qualidade quase surpreendente, considerando a média etária em cima do palco.

Nem todos gostariam de admitir, mas a verdade é uma só: hoje em dia, falar em "roqueiro das antigas" é quase redundância. Aí está a profusão de recentes shows e turnês de despedida de grandes nomes do rock pesado que não nos deixa mentir: como todo mundo, músicos (e fãs) do estilo também envelhecem, e o estilo de vida de quando se era jovem nem sempre combina com cabelos brancos, problemas de audição, dores nas costas e por aí vai.

O grupo, que se destacou nos anos 1970 com uma mistura coesa e melodiosa de hard rock e elementos de progressivo, quis mostrar logo de cara que não está vivendo apenas do passado: abriu o show com Grazed By Heaven (ótima faixa do disco Living the Dream, de 2018), seguida por Save Me Tonight, do recente Chaos & Colour (2023), dois bons exemplos de que a criatividade do quinteto segue funcionando bastante bem. Para quem acompanha mais a fundo a carreira recente dos britânicos, também agradou a inclusão de Overload, ótima e dinâmica faixa de Wake the Sleeper (2008), um dos melhores discos da banda pós-anos 1970. Nessas primeiras músicas, todas recebidas de forma positiva pela plateia, a energia e coesão da banda já deixaram ótima impressão - em especial a potente voz de Bernie Shaw, que continua cristalina e melodiosa mesmo após quase 40 anos de serviços prestados ao grupo.

Mas, se o material recente do Uriah Heep segurava bem a onda inicial, a verdade é que todo mundo estava ali para ver os clássicos. E foi Shadows of Grief, puxada pela guitarra do veteraníssimo Mick Box, que levou a apresentação para uma verdadeira viagem no tempo. O guitarrista, único membro original ainda na formação, fará 78 anos no mês de junho, mas continua demonstrando nítida satisfação em estar em cima do palco - e sua simpatia, somada à execução cristalina e melódica, foi um dos destaques da noite. Já na clássica Stealin', brilham os teclados de Phil Lanzon - outro que já está na banda há tanto tempo (desde 1986) que não deixa ninguém lembrar que o saudoso Ken Hensley (uma das maiores lendas do teclado em todos os tempos) já esteve naquele posto. A cozinha de Russell Gilbrook (bateria) e Dave Rimmer (baixo) é mais recente, mas segura muito bem o pique da apresentação.