Banda icônica do rock gaúcho, TNT volta aos palcos com sua formação clássica

A noite desta quinta-feira (19) deverá ser histórica para os fãs do grupo TNT. Nesta data, às 21h, a icônica banda de rock gaúcho sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), com formação clássica, para celebrar 40 anos de sucesso. Os ingressos (quase esgotados) custam entre R$ 100,00 e R$ 540,00 e estão à venda pela plataforma Sympla Bileto.

Reunidos após 21 anos, Charles Master (vocal, violão, guitarra, baixo), Tchê Gomes (vocal, violão, guitarra), Márcio Petracco (baixo, guitarra, pedal steel, banjo, dobro, vocal), Fábio Ly (bateria), Paulo Arcari (bateria) e João Maldonado (teclados) irão relembrar sucessos como Entra nessa, Ana Banana, Identidade zero, Nunca mais voltar, Quem procura acha, Gata maluca, Irmã do Dr Robert, Oh Deby e O mundo é maior que teu quarto, entre outros.

No set list desta quinta-feira, estão programadas em torno de 26 músicas. "Esse retorno aos palcos está sendo preparado por todos nós com muito amor pelo rock", afirma Charles Master. "Nas nas últimas semanas, tentamos reorganizar nosso repertório, pois são muitas canções e todos nossos discos têm hits; então, buscamos incluir todas aquelas que a gente acredita que o pessoal vai querer cantar”, emenda o vocalista.

Compositor da maioria das letras da banda, Charles Master fundou a TNT com seu melhor amigo de infância, Flávio Basso – também conhecido como Júpiter Maçã. O grupo (que em sua primeira formação contava com Master e Basso nas guitarras, Petracco no baixo, e Felipe Jotz na bateria) se apresentou pela primeira vez no palco do Festival Interno da Canção Anchietana (Fica) em 14 de novembro de 1984. Organizado pelo Grêmio Estudantil do Colégio Anchieta, de Porto Alegre, o Fica foi um festival que, principalmente na década de 1980, revelou diversas outras bandas que se destacaram na cena rock do Estado e do País.

"Eu e o Flávio começamos a compor as músicas do TNT quando tínhamos 15 anos de idade – depois ele saiu, e eu comecei a gravar as canções com o Tchê e o Márcio", recorda o vocalista e líder da banda que se tornou uma da mais importantes da cena gaúcha. Bebendo da fonte do rock inglês do final dos anos 1960, especialmente a primeira fase dos The Beatles, passando por Rolling Stones, Elvis Presley e Raul Seixas, o grupo tinha letras inocentes e diretas, que exploravam temas comuns à juventude como amor, sexo e situações do cotidiano, tudo amparado por riffs simples e ritmos contagiantes.

"Nos inspirávamos em histórias pessoais, e também de amigos próximos, mas a gente inventava algumas coisas. Interessante que até hoje nos deparamos com muitas crianças que curtem as letras,e as músicas se tornaram atemporais", destaca Charles Master. "O João Maldonado começou a nos acompanhar no primeiro álbum, TNT (1987), que tinha muito piano; e no terceiro disco, Noite vem, noite vai (1991), ele está na capa como um dos integrantes – dali, começamos a compor juntos. Neste show de quinta-feira, iremos tocar algumas canções minhas em parceria com o João", destaca o artista.

Desde sempre, o TNT fez rock para dançar e se divertir, o que inspirou gerações de músicos e fãs e inaugurou, com outras bandas locais, uma nova fase musical no Rio Grande do Sul: o rock gaúcho. Em pouco tempo, a banda partiu de muda para o Rio de Janeiro, deixando sua marca na cultura pop brasileira. Suas músicas foram trilha sonora de filmes, novelas e comerciais, ampliando ainda mais seu alcance - e atualmente seguem fazendo sucesso nas plataformas de streaming.

Além dos discos de 1987 e 1991, o grupo gravou outros quatro álbuns: TNT II (1988), TNT Hot 20 (1999), TNT Ao vivo (2003) e Um por todos ou todos por um (2005). "O último show com essa formação que vai se apresentar no Araújo Vianna foi há 20 anos atrás", ressalta Charles Master. Ele lembra que, apesar da banda ter terminado em 1994, "para poder cumprir contrato com a Orbeat Music", em 2003 o grupo passou a fazer shows e, no ano seguinte, lançou seu primeiro álbum ao vivo – que também saiu em formato de DVD. Em 2005, a banda tirou do forno seu último trabalho, desta vez em formato de trio (Master, Fábio Ly e Tchê Gomes), após a saída de Petracco, em 2004.

A volta do grupo com a formação clássica foi divulgada em um pocket show dentro do festival KTRock, em setembro deste ano, que reuniu atrações como Carlinhos Carneiro, DeFalla e Graforreia Xilarmônica. "A decisão de se reunir novamente foi bem recente, foi uma coisa muito de destino, após escutarmos muitos pedidos de fãs nos shows que fazemos em nossos projetos pessoais", comenta Charles Master. "Nesse meio tempo, outras oportunidades surgiram, mas consideramos que não tínhamos maturidade adequada para fazer, de acordo com a proporção... agora (como tudo que acontece com o TNT), foi uma coisa bem natural."

O vocalista pontua que o grupo tem trabalhado de forma incansável para adequar as músicas para que as sonoridades fiquem "bem parecidas" com as originais, "como o público merece ouvir". Sobre a possibilidade do retorno ir além do show desta quinta-feira, Charles Master sinaliza: "Estamos deixando acontecer esse grande episódio da nossa história. O TNT é uma grande família, e como todas famílias, passamos por vários momentos, e este é o momento de estarmos juntos."