Ícones do rock gaúcho, TNT confirma turnê pelo Rio Grande do Sul em 2025

Quem compareceu ao show que marcou o retorno do TNT aos palcos, nesta quinta-feira (19), acabou recebendo uma ótima notícia em primeira mão. A lendária banda do rock gaúcho, que completa 40 anos de estrada e estava há 21 anos sem tocar juntos, anunciou que fará uma turnê pelo Rio Grande do Sul, durante o ano de 2025. Em Porto Alegre, a próxima apresentação deve ocorrer em maio, em data ainda a ser confirmada, novamente no Auditório Araújo Vianna. O show contará com a participação do primeiro baterista da banda, Felipe Jotz, que atualmente reside em Hong Kong. O músico deve dividir as baquetas com Fábio Ly e Paulo Arcari, que também foram bateristas da banda, e se juntará aos demais integrantes da formação clássica, Charles Master (vocal e baixo), Tchê Gomes (guitarra e vocal), Márcio Petracco (guitarra, gaita de boca e vocal) e João Maldonado (teclados).