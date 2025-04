Recital de André Loss é a primeira atração de 2025 da série 'Pianíssimo'

O primeiro recital do ano da série Pianíssimo, promovida pela Casa de Música (rua Gonçalo de Carvalho, 22) acontece neste domingo (13), a partir das 18h. Desta vez, quem sobe ao palco é o pianista André Loss, professor do Departamento de Música da UFRGS, que apresenta uma extensa carreira na área musical e instrumental. Os ingressos para o recital custam R$40,00, e devem ser pagos através da chave Pix [email protected] . André Loss é um concertista e camerista com doutorado em Artes Musicais no Conservatório Superior de Música da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. O artista já promoveu diversas séries de recitais, como os ciclos dos Estudos Transcendentais para Piano de Franz Liszt e as sonatas completas para piano e violino de Beethoven com o violinista Fredi Gerling. Além disso, recebeu uma quantidade expressiva de prêmios e distinções em concursos de piano e em audições de concerto, já tendo passado por inúmeras cidades e até países do mundo com suas apresentações.