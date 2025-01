Conferência de Meio Ambiente de Porto Alegre define propostas para etapa estadual

As etapas locais e regionais são preparatórias para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que neste ano tem como tema. O encontro nacional está previsto para maio.

Catadores foram barrados; prefeitura alega que inscrições não foram feitas a tempo

Mais de 100 pessoas, a maioria catadoras e catadores de materiais recicláveis na Capital, foram barradas na entrada e não conseguiram participar da atividade de abertura da Conferência Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre no fim da tarde de quinta-feira, dia 23.

De acordo com a prefeitura, havia limitação de espaço na sala onde foi realizado o evento, e os interessados não haviam realizado inscrição prévia - foi autorizada a entrada de quem realizou a inscrição com antecedência. Na sala, no entanto, havia espaço vazio e cadeiras não ocupadas.

Uma carta, endereçada ao prefeito Sebastião Melo (MDB), foi entregue ao secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, por dois integrantes do movimento que conseguiram participar da conferência.

Nela a categoria demanda que seja realizada uma reunião com a prefeitura, que faz parte do compromisso assumido pelo poder público quando optou por encerrar a mediação conduzida no ano passado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.