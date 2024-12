Emergência climática e transformação ecológica são pautas na Capital

Conferência das Nações Unidas para o Clima - a COP 30 No mesmo ano que receberá a- o Brasil realizará a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Com o tema "A emergência climática e o desafio da transformação ecológica", será "um convite ao debate das melhores escolhas num momento tão desafiador da história, tanto para reduzir as emissões como para nos adaptarmos aos efeitos já visíveis do aquecimento global", informa a página oficial do evento, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Cerca de um terço dos municípios brasileiros (1.942) estão classificados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) como em situação de risco significativo devido à frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos. Já a plataforma Adapta Brasil mostra que metade dos municípios brasileiros tem vulnerabilidade alta ou muito alta diante de desastres chamados geo-hidrológicos, como inundações, enxurradas e deslizamentos de terra. E quase um a cada quatro municípios tem vulnerabilidade alta ou muito alta a secas.

O caso gaúcho, com a sequência de eventos climáticos extremos registrados nos últimos dois anos que teve o auge em maio de 2024, estará no centro da pauta. "Este evento sublinha a urgência de desenvolver estratégias mais robustas e baseadas em evidências científicas para a gestão de crises e a mitigação de desastres naturais, além de destacar a importância de investir em medidas adaptativas e preventivas em resposta às mudanças climáticas globais", diz o comunicado do evento.

A base para as discussões que acontecerão em Brasília em maio de 2025 serão as etapas municipais e estaduais da conferência, além de conferências livres que poderão se somar ao debate. No Rio Grande do Sul, 30 municípios já realizaram ou têm data marcada para os encontros. Em Porto Alegre a conferência está prevista para os dias 23 e 24 de janeiro. No Estado, deverá acontecer até 15 de março.