Bioma Pampa será tema de fórum sobre Meio Ambiente em Porto Alegre

A 13ª edição do Fórum Internacional de Meio Ambiente, promovido pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI), tem como tema central o “Bioma Pampa: Clima, conservação e atividades econômicas”, e ocorre nos dias 26 e 27 de março.

Responsável por cobrir 63% do território gaúcho, abrangendo cerca de 176 mil km², o Pampa integra a região conhecida como Campos Sulinos, característico da maior parte do Rio Grande do Sul, estendendo-se pelo Uruguai e Argentina.



O presidente da ARI, José Nunes, destaca que a programação reúne vários atores, como os produtores rurais, as comunidades e os ativistas, as diferentes esferas do governo e o Ministério Público, com o propósito de facilitar o diálogo. As informações são da organização do evento.



A atividade inicial do FIMA, na manhã do primeiro dia, apresentará as consequências das mudanças climáticas para o Pampa pelos cientistas que acabaram de retornar da Antártida após um longo período pesquisando o assunto, Jefferson Simões e Francisco Aquino.

Estarão presentes no evento palestrantes de múltiplas trajetórias e formações – clima, administração, agronomia, direito, engenharia agronômica, geografia, jornalismo, veterinária, entre outros. Figuram, ainda, dois jornalistas premiados, o argentino Gustavo Veiga e o uruguaio Victor Bacchetta, que vão falar sobre a situação em seus países e as respectivas coberturas da mídia local.



Segundo levantamento do MAPBiomas Brasil, o Pampa Sul-Americano perdeu 20% de sua vegetação campestre entre os anos de 1985 e 2022, incluindo 9,1 milhões de hectares de campos nativos, conforme análise de imagens de satélite captadas no período. O país que teve a maior perda proporcional de vegetação campestre foi o Brasil, com 2,9 milhões de hectares – o equivalente a 58 vezes a área de Porto Alegre.



Trata-se de uma perda de 32% da área existente em 1985 em apenas 38 anos, conclui a pesquisa. O principal vetor dessa mudança é a expansão das áreas agrícolas para o plantio de soja – o uso agrícola do solo aumentou 2,1 milhões de hectares entre 1985 e 2022, indica o levantamento. Por sua vez, a silvicultura, expandiu seu território em mais de 720 mil hectares nesse período – um aumento de 1.667%.



Em 1985, a área total ocupada pelos campos era de 9 milhões de hectares e passou para 6,2 milhões de hectares em 2022.

Serviço

O 13º FIMA – Fórum Internacional do Meio Ambiente será realizado nos dias 26 e 27 de março de 2025, quarta e quinta-feira. O evento ocorre no Auditório do Memorial da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, e tem inscrições gratuitas. A programação completa e mais informações estão disponíveis no site do FIMA (fima.org.br)