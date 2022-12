Ufrgs lidera maior expedição brasileira ao interior da Antártida

Pesquisadores brasileiros partem nesta sexta-feira (9) para a Antártida para iniciar a missão “Criosfera 2022”, que instalará um laboratório científico a aproximadamente 2 mil quilômetros ao sul da estação brasileira na Antártida (a estação Comandante Ferraz). Esta é considerada a maior expedição brasileira já feita no interior do continente antártico.

A missão é liderada por Jefferson Cardia Simões, vice-pró-reitor de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), vice-presidente do Comitê Internacional de Pesquisa Antártica (SCAR) e cientista líder do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), e utilizará tratores polares e aviões com esquis para locomoção em uma área equivalente à região Sul do Brasil.

A expedição contará com professores da Ufrgs, da Universidade Federal do Pará (Ufpa) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e faz parte do PROANTAR, coordenado pela Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM). Conta com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia (FNDCT) através Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).