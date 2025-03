Em formato itinerante, Braskem expande projeto de educação ambiental

A Estação Ambiental Braskem, iniciativa de conscientização ambiental realizada há mais de 30 anos pela Braskem, está ampliando sua atuação. Agora, o projeto passa a ser realizado de forma itinerante. A unidade móvel - batizada de Capimóvel - se deslocará até os locais que se inscreverem para receber a ação.

O projeto visa estimular a conscientização de crianças e adultos em temas como biodiversidade, preservação dos recursos naturais e consumo consciente por meio de atividades lúdicas e pedagógicas. A iniciativa é desenvolvida em escolas, universidades e entidades como APAEs, lares de idosos e casas de acolhimento de crianças e adolescentes.



Entre jogos e atividades sensoriais, alguns que incluem o uso de Realidade Virtual (RV), a agenda proposta pelo projeto é centrada em dois pilares: “Natureza e seres vivos”, na qual os participantes podem conhecer até seis diferentes espécimes taxedermizadas por exposição; e “Consumo e pós-consumo responsável”, que propõe atividades lúdicas e interativas para tratar as temáticas de resíduos sólidos, produtos de consumo, cadeia produtiva do plástico, entre outros.



Todas as atividades estão alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e fazem uso de exemplos oriundos da área que dá nome ao projeto. Localizado no entorno do Polo Petroquímico de Triunfo, em uma região popularmente chamada de “cinturão verde”, o complexo de 68 hectares abriga mais de três mil espécies (fauna e flora) em ambiente de mata nativa.



Em nota, a empresa destaca que, além de buscar ampliar o impacto social e cultural do projeto com o novo formato, ele permite, ainda, que as atividades sejam adaptadas às necessidades de cada escola ou instituição atendida.

Projeto visa estimular a conscientização em temas como biodiversidade, preservação dos recursos naturais e consumo consciente Fernando Bertoldi de Oliveira/Braskem/Divulgação JC

Projeto Estação Ambiental Braskem

Realizado há pouco mais de três décadas, o projeto Estação Ambiental Braskem já atuou com mais de 246 mil pessoas no Rio Grande do Sul em encontros de conscientização sobre o tema. Nos últimos cinco anos, foram 18.824 pessoas que participaram das atividades que, desde 2023, passaram a ser realizadas também no formato itinerante. O projeto inclui, ainda, a agenda Diálogos de Sustentabilidade e Educação Ambiental (DSEA), voltada para empresas da cadeia produtiva da química e do plástico sediadas no Polo Petroquímico de Triunfo.

Podem participar instituições de municípios localizados em um raio de até 40 quilômetros do Polo Petroquímico de Triunfo, incluindo cidades como Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Montenegro e Nova Santa Rita.