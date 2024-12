MapBiomas divulga dados sobre a Mata Atlântica

Uma análise sobre ganhos e perdas de vegetação nativa relacionado à data de aplicação do Código Florestal, em 2008, mostra que dentre todos os municípios presentes na Mata Atlântica, 45% apresentaram algum ganho entre 2008 e 2023. Por outro lado, 18% perderam área de vegetação nativa no mesmo período.

Apesar disso, 60% dos municípios possuem menos de 30% de vegetação nativa. E, dos municípios com mais de 50% de vegetação nativa (caso de Porto Alegre, por exemplo), 53% contam com alguma Unidade de Conservação dentro dos seus limites, isso sem considerar as áreas de proteção ambiental (APAs) existentes.

MapBiomas Coleção 9 de mapas de cobertura e uso da terra no Brasil Estes são os dados mais recentes do, divulgados em 26 de novembro, que integram a. Trata-se de um projeto que atua desde 2015 como uma rede colaborativa de especialistas atuantes nos biomas brasileiros, com o objetivo principal de elaborar mapas anuais de cobertura vegetal e uso do solo para todo o Brasil. As informações e o texto são do MapBiomas.

Com apenas 31% de cobertura vegetal nativa, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais sofreu transformações nos últimos séculos. Embora 67% de sua área tenha uso antrópico (ou seja, pelo ser humano), a perda de vegetação nativa entre 1985 e 2023 foi de 3,7 milhões de hectares, ou 10% do total. Nos últimos 39 anos, apenas três estados tiveram aumento na área de vegetação nativa: Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Nos dois anos do intervalo do estudo, Santa Catarina, seguida pelo Rio Grande do Sul, são os Estados com maior percentual de manutenção das áreas naturais de Mata Atlântica nos municípios cobertos pelo bioma. A cobertura era, respectivamente, de 53% e 52% em 1985, e de 45% e 42% em 2023. Em terceiro lugar aparece a Bahia, com 46% e 38% de áreas naturais no mesmo período.

Em relação ao desmatamento no bioma em 2023, um destaque importante é a redução de 49% da área desmatada quando comparado ao que foi desmatado no ano 2000. Essa perda acontece principalmente em áreas de formação florestal e mais da metade ocorreu em áreas de vegetação secundária, que são áreas que já foram desmatadas anteriormente e estavam em processo de regeneração.

Nas áreas naturais, a floresta foi o tipo de cobertura com maior queda entre 1985 e 2023: 2,7 milhões de hectares a menos. Essa classe, que inclui áreas de formação florestal, formação savânica, mangue e restinga arbórea, passou de 33,92 milhões de hectares para 31,06 em 2023.

"A Mata Atlântica convive simultaneamente com o desmatamento e a regeneração, mas em regiões que não coincidem. Ainda perdemos matas nas regiões onde ainda há uma proporção relevante de remanescentes e ganhando onde a devastação ocorreu décadas atrás e sobrou muito pouco. O desmatamento zero e a restauração em grande escala vão garantir o futuro do bioma, contribuir para enfrentar as crises globais do clima e da biodiversidade, garantir serviços ecossistêmicos e evitar tragédias localmente", afirma Luis Fernando Guedes Pinto, diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica.

O bioma concentra 51,5% de toda a área urbanizada no Brasil, com um aumento de 2,5 vezes da área ocupada em 1985, cerca de 1,3 milhões de hectares a mais. Os estados com maior expansão em área foram São Paulo, Paraná e Minas Gerais, com 707 mil hectares, 294 mil hectares e 227 mil hectares de áreas urbanizadas em 2023, respectivamente.