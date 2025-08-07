O governador Eduardo Leite anunciou um aporte de R$ 213,7 milhões na rede hospitalar do Estado, sendo R$ 168,7 milhões para novas obras e equipamentos em 62 hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 58 municípios. Os recursos serão disponibilizados pelo programa Avançar Mais na Saúde (Jornal do Comércio, 05/08/2025). Esse repasse feito pelo governo gaúcho é uma obrigação, exigência devido ao congelamento dos pagamentos da dívida do Estado com a União. A contrapartida é realizar investimentos em saúde e educação. (Josué Ogerpo)