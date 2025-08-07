Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 07 de Agosto de 2025 às 19:00

Investimentos em saúde

Arte/JC
O governador Eduardo Leite anunciou um aporte de R$ 213,7 milhões na rede hospitalar do Estado, sendo R$ 168,7 milhões para novas obras e equipamentos em 62 hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 58 municípios. Os recursos serão disponibilizados pelo programa Avançar Mais na Saúde (Jornal do Comércio, 05/08/2025). Esse repasse feito pelo governo gaúcho é uma obrigação, exigência devido ao congelamento dos pagamentos da dívida do Estado com a União. A contrapartida é realizar investimentos em saúde e educação. (Josué Ogerpo)
Investimentos em saúde II
Canoas não recebeu nada dos recursos para a saúde. O Pronto Socorro segue fechado desde a enchente de 2024. (Cleidi Bristot)
Recursos públicos
O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn, questionou a destinação de recursos públicos e a concessão de benefícios a algumas categorias no Rio Grande do Sul (JC, 06/08/25). Excelente reflexão sobre o destino do dinheiro dos pagadores de impostos. A grande questão é que no sistema presidencialista em vigor no Brasil, damos um cheque em branco para cada governante. E o Legislativo e muito menos os tribunais de contas não fiscalizam. (Olemar Teixeira)
Reportagem Cultural
Os Irmãos Bertussi, Adelar e Honeyde, marcaram época na música regional do Rio Grande do Sul (Reportagem Cultural, 01/08/2025). A reportagem destaca a valorização da história musical do Estado e os costumes. Os irmãos Bertussi são bravos músicos. (Eleone Prestes)
Mercado Central de Pelotas
Com 176 anos, o Mercado Central de Pelotas tem lojistas e clientes fiéis (JC, 04/08/2025). Que linda e emocionante reportagem. (Rosiani Rossato Battisti)
Aviação
A Azul Linhas Aéreas suspendeu os voos da rota entre Santa Maria e Campinas, em São Paulo (JC, 01/08/2025). Os voos estão sempre lotados, a demanda está reprimida e se fala em sustentabilidade da rota. Difícil aceitar essa explicação. (Francisco Queruz)
Aviação II
Se o problema é a empresa estar em processo de falência, como dizem alguns, por que outra companhia não oferece essa rota? (Dalmo Foster Júnior)

