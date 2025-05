(Douglas Peralta) O projeto Fosfato Três Estradas, em Lavras do Sul, voltado à mineração de fosfato bruto para utilização na agricultura, foi retomado pela Águia Fertilizantes. Junto com as instalações que serão utilizadas para a extração do minério, com início das obras de construção previsto para o mês de agosto, a empresa alugou uma área em Caçapava do Sul que será usada para o beneficiamento do produto para distribuição comercial ( Jornal do Comércio, 16/05/2025 ) É impressionante como tem gente para atrapalhar. A campanha gaúcha precisa cada vez mais de projetos e investimentos para se desenvolver, desenvolver o seu capital humano, social. Vida longa ao Projeto Fosfato Três Estradas, Águia Fertilizantes. Que dê muitos frutos, ou melhor, fertilizantes, ao mercado nacional.

Saúde

JC, 14/05/2025 (Rogério Brand) O titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, Fernando Ritter, pediu no dia 14 deste mês que o governo federal decretasse estado de emergência no Rio Grande do Sul devido à superlotação nas emergências hospitalares ().Urgente, de ano para outro ano só diminui o número de leitos.

Argentina

JC, 19/05/2025 (Marcelo Dutra da Silva) As chuvas intensas com enchente que atingiram a região Norte da província de Buenos Aires na semana passada causaram inundações históricas e forçaram a retirada de milhares de moradores de suas casas (). O que se viu acontecer no Rio Grande do Sul deveria servir de exemplo para o Brasil e países vizinhos. Estamos vulneráveis!

Gripe aviária

(Jandir Araújo Júnior Araújo) Dois focos ativos de Influenza Aviária (H5N1) foram identificados no Rio Grande do Sul. Um deles, em Montenegro, se constitui como primeiro caso da doença em estabelecimento comercial no País ( JC, 16/05/2025 ). O mundo não quer consumir, mas no Brasil é bom para consumo.

Gripe aviária II

Enquanto falam de gripe aviária, o povo esquece do roubo aos aposentados. (Erani Matos)

Estradas

Levantamento realizado a partir de dados da Embratur, da Polícia Federal e do Ministério do Turismo mostra que o Grande do Sul foi o estado que mais recebeu turistas estrangeiros nos primeiros quatro meses de 2025 ( JC, 16/05/2025 ). O Rio Grande do Sul é o estado por onde mais entraram turistas argentinos e uruguaios em direção a Santa Catarina, esta é a verdade. Apenas 10% ficaram por aqui. (Antonio Augusto Goulart)