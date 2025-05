Rio Grande do Sul é o estado que mais recebeu turistas estrangeiros nos primeiros quatro meses de 2025

O Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro que mais recebeu visitantes internacionais nos quatro primeiros meses deste ano. Foram 1.144.558 turistas, o que representa um aumento de 93,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 591.592 estrangeiros visitaram as terras gaúchas. Os números são da Embratur, da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, e estão disponíveis no Portal de Dados da Agência.

• LEIA TAMBÉM: Iniciada em outubro de 2024, revitalização da Orla de Ipanema será concluída em novembro



A América do Sul foi o principal continente emissor de turistas para o Rio Grande do Sul, com 1.137.073 turistas vindos ao estado. Desses, somente da Argentina, foram 951.776 turistas no primeiro quadrimestre deste ano. Em seguida está o Uruguai, com 168.448 visitantes estrangeiros. Paraguai e Chile aparecem logo em seguida entre os principais emissores de visitantes para o estado.



Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o recorde no número de chegadas entre janeiro e abril mostra que o estado gaúcho conseguiu se recuperar após a catástrofe climática ocorrida no ano passado. "O Rio Grande do Sul passou por um grande desafio de recuperação neste ano. Com o registro do maior número de turistas internacionais do país no primeiro quadrimestre deste ano, o estado prova sua resiliência, sua tenacidade e a força da sua recuperação. A gente sempre diz que o turismo é um modelo econômico com capacidade de transformar para melhor a economia de uma região e está aí a prova", afirmou. A América do Sul foi o principal continente emissor de turistas para o Rio Grande do Sul, com 1.137.073 turistas vindos ao estado. Desses,no primeiro quadrimestre deste ano.visitantes estrangeiros. Paraguai e Chile aparecem logo em seguida entre os principais emissores de visitantes para o estado.Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o recorde no número de chegadas entre janeiro e abril mostra que o estado gaúcho conseguiu se recuperar após a catástrofe climática ocorrida no ano passado. "O Rio Grande do Sul passou por um grande desafio de recuperação neste ano. Com o registro do maior número de turistas internacionais do país no primeiro quadrimestre deste ano, o estado prova sua resiliência, sua tenacidade e a força da sua recuperação. A gente sempre diz que o turismo é um modelo econômico com capacidade de transformar para melhor a economia de uma região e está aí a prova", afirmou.

Mais recordes

O recorde do estado segue a tendência nacional. Conforme divulgado pela Embratur, de janeiro a abril de 2025, o Brasil registrou a entrada de 4.425.888 turistas internacionais. O resultado estabelece mais um recorde para o período e já representa 64% da meta anual prevista pelo Plano Nacional de Turismo (PNT), que prevê a entrada de 6,9 milhões de turistas estrangeiros neste ano. A nova marca representa o melhor desempenho já conquistado para o primeiro quadrimestre desde o início da série de registros, em 1970.



Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 51% no fluxo internacional, o que demonstra o efeito direto das ações de promoção e articulação realizadas em conjunto pelos setores público e privado. Somente no mês de abril, o Brasil recebeu 686.239 turistas estrangeiros, um aumento de 72% em relação a abril de 2024, o equivalente a quase 288 mil visitantes a mais.



Além disso, o país já ultrapassou a metade da meta total de visitantes internacionais prevista para 2027, que é de 8,1 milhões. Os números refletem o crescente interesse global pelo Brasil, impulsionado por suas belezas naturais, diversidade cultural e por estratégias eficazes de promoção internacional.



O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, avalia o bom resultado do quadrimestre a partir dos esforços que vêm sendo aplicados pela agência na promoção internacional do Brasil. "A imagem positiva que o Brasil constrói no mundo é responsável direto por esse resultado. Recuperamos nossa reputação e credibilidade como um país democrático, aliado da humanidade, que tem compromisso com o futuro do planeta. Aliado a isso, nosso trabalho na Embratur tem conseguido ampliar a nossa conectividade área em patamares muito superiores ao observado no resto do mundo", disse.



"Lançaremos o Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil, um novo marco, que torna política de estado o trabalho que estruturamos de organizar a promoção do Brasil com inteligência de dados e estratégias segmentadas para cada perfil de turista. Quanto mais visitantes internacionais, mais movimentação na nossa economia, mais receita gerada, mais emprego e renda", reforça Freixo.



Principais emissores



Em âmbito nacional, a Argentina também aparece como principal país emissor, com mais de 2,1 milhões de turistas no primeiro quadrimestre, o que corresponde a um aumento de 96% em relação ao mesmo período do ano passado (1,07 milhão). Em seguida está o Chile, com 333.592 visitantes, 29% a mais do que de janeiro a abril de 2024. Na terceira posição, os Estados Unidos, com 305.932, um acréscimo de 21,68%.