Iniciada em outubro de 2024, revitalização da Orla de Ipanema será concluída em novembro

A obra de revitalização da Orla de Ipanema, que teve ordem de início em outubro de 2024 pela secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) de Porto Alegre e pelo Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática na época, tem nova previsão de conclusão: novembro deste ano.

o projeto não está atrasado. "Na verdade, este novo prazo se dá pela adição de novas demandas". Além da construção do banco contemplativo de 45 centímetros de altura troca de dois quilômetros de meio-fio, a revitalização da ciclovia e a construção de 16 churrasqueiras. Entretanto, de acordo com o diretor de Áreas Verdes da Smamus, Alex Souza,"Na verdade, este novo prazo se dá pela adição de novas demandas". Além dafeito de concreto e do enrocamento (colocação de pedras) para dar mais sustentação ao calçadão e evitar o impacto das ondas, ainda haverá a

Souza citou em detalhes a importância das alterações que estão sendo realizadas no local. "A contenção anterior, além de acabar no nível da calçada, era de granito. Optamos por utilizar concreto a partir de agora por ser um material muito mais resistente. Além do mais, o concreto no espaço público é durável, então a necessidade de uma troca futura é postergada. Neste projeto, reafirmamos o nosso compromisso de fazer uma orla bonita, acessível e sustentável, num espaço que é um dos cartões-postais da Zona Sul de Porto Alegre", aponta.

Para facilitar o acesso do calçadão até a praia, serão colocadas sete escadas e também o mesmo número de rampas para pessoas com problema de mobilidade.

O diretor é categórico ao dizer que a obra faz parte de um projeto de revitalização do espaço, e não de um projeto de proteção contra as cheias. "O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está responsável por um estudo referente a novas possibilidades na proteção contra as enchentes. Esse estudo aborda todo o território da cidade, inclusive a Orla de Ipanema. O banco e as rochas colocadas irão diminuir o impacto da água e das ondas, não farão o resguardo completo", avalia Souza.

A revitalização completa tem investimento de R$ 10,8 milhões, recursos oriundos do Termo de Conversão em Área Pública (TCAP), firmado com a empresa Multiplan (pelo loteamento localizado na avenida Diário de Notícias).