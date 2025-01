Nova orla de Ipanema terá muro de 45cm para a proteção contra ondas e alagamentos

obras realizadas pela prefeitura trarão uma novidade para a orla de Ipanema de Porto Alegre . Além das modernizações e revitalizações necessárias pós estragos da enchente de maio de 2024, agora o local irá contar com um muro de concreto de 45cm acima do calçadão. A estrutura física serve como proteção para as ondas vindas em momentos de cheia e também como banco a ser utilizado pelos moradores. As. Além das modernizações e revitalizações necessárias pós estragos da enchente de maio de 2024, agora o local irá contar com um muro de concreto de 45cm acima do calçadão.e também como banco a ser utilizado pelos moradores.

Além disso, está sendo feito o enrocamento (colocação de pedras) para dar mais sustentação ao calçadão e a mata ciliar será preservada e reestruturada para evitar o impacto das ondas. A obra não faz parte do sistema de proteção da Zona Sul.

As obras iniciaram em 10 de outubro e 27% do trabalho já foi realizado. A conclusão está prevista para o segundo semestre deste ano. No último dia 23, o prefeito Sebastião Melo reuniu agentes públicos, engenheiros e arquitetos que executam a recuperação para vistoriar os dois quilômetros de extensão da obra. "Estamos trabalhando para entregar à população uma orla de Ipanema mais segura, acessível e preparada para enfrentar os desafios climáticos. Ipanema é um dos nossos cartões-postais, é uma obra que respeita o meio ambiente e reforça nosso compromisso com a resiliência urbana", avaliou Melo.

Imgem mostra o projeto de revitalização da orla divulgado pela prefeitura Prefeitura de Porto Alegre/ Divulgação/JC

Até que a estrutura esteja completamente finalizada, os moradores da região que costumam circular no local terão que fazer algumas adaptações. Por enquanto, o espaço a ser utilizado para fazer uma caminhada, uma corrida ou andar de bicicleta está reduzido. Apesar do contratempo natural causado pela obra, ela vem sendo elogiada pelos porto-alegrenses. "Está ficando bem legal e também está andando bem rápido, espero que continue assim. Para nós que moramos perto do Guaíba, é muito importante que tenhamos uma segurança a mais", disse Liberato Rezende, que mora na região há 40 anos.

Segurança também foi o termo utilizado por Clóvis Meira, morador de Ipanema. "Essa proteção é extremamente importante porque a vazão do rio sempre preocupa. É necessário que as pessoas possam se sentir seguras para usar a orla com frequência. O transtorno da obra faz parte, o pessoal daqui já está consciente disso", opinou Meira.

A revitalização completa tem investimento de R$ 10 milhões, recursos oriundos do Termo de Conversão em Área Pública (TCAP), firmado com a empresa Multiplan (pelo loteamento localizado na avenida Diário de Notícias).