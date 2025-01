A orla de Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, não existe mais

Por Redação, JC A orla de Ipanema, na Zona Sul da Capital, praticamente não existe mais. Tudo que os porto-alegrenses conheciam no local foi retirado, das calçadas aos bancos. Mas é por um bom motivo: as obras são para revitalizar a área da tradicional praia e também para evitar novas enchentes na região. Por enquanto, as caminhadas com vista para o Guaíba precisam ser feitas pela rua.



Feiras na Serra

Um dos motores da economia da Serra Gaúcha é a realização de feiras setoriais. Geram bons negócios e são organizadas com antecedência. A 33ª ExpoBento, que acontece em junho, com a Fenavinho, já alcançou 70% de comercialização dos espaços.

Anuário de Investimentos do RS

Circula na próxima quarta-feira, 29 de janeiro, o Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul 2024. O trabalho faz a soma de todos os grandes investimentos realizados ou anunciados em solo gaúcho ao longo do ano. É o chamado Investômetro do JC, indicador da economia gaúcha. Foram mapeados mais de 300 investimentos. Os dados finais estão sendo consolidados para a 8ª edição deste especial realizado pelo Jornal do Comércio anualmente desde 2018.

Risco no Litoral Norte...

Seguem causando transtornos os postes no meio da avenida Paraguassu, em diversos trechos do Litoral Norte, de Xangri-Lá a Capão da Canoa. Com a remodelação da via, a calçada acabou ficando menor e os postes permaneceram onde estavam, gerando riscos aos motoristas, principalmente à noite. Vídeos nas redes sociais mostram veículos que se chocaram com as estruturas.

...e a solução

A CEEE Equatorial informa que o custo para o deslocamento e a remoção de postes na obra realizada na avenida Paraguassu é de responsabilidade do poder público, conforme determinado no art. 110 da Resolução 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Desde julho de 2024, as fiscalizações realizadas pela CEEE Equatorial identificaram que os postes ficaram no meio da via, trazendo risco de acidentes para a população, e desde então vem notificando a prefeitura de Capão da Canoa para que faça a adequação.

