O aumento da população de rua em Porto Alegre

A população de rua no País cresceu 211% entre 2022 e 2023, saltando de 92 mil para 281 mil pessoas, segundo trabalho do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Em Porto Alegre, é visível o crescimento desse problema social. Então, surgem constrangimentos para quem se nega a dar dinheiro ou alimentos. Não se pode tirar a razão. Basta botar um pé na rua dos prédios e lá vem mordida. Metros depois, outra. Não há quem aguente.



A rolha de Trump

A onda de pânico mundial criada por Donald Trump - e agora amenizada - dá a ideia que ele não contava com tamanha reação do mercado. Lembra a história do macaquinho que tirou a rolha da retaguarda de um buldogue dentro de um carro, que estava há um mês com prisão de ventre e o veterinário lhe deu um poderoso laxante, dizendo para o dono do cão que só tirasse a rolha em um descampado. E agora tenta colocar a rolha de volta.

Vai um chocolatinho aí?

Considerado um dos chocolates mais caros do mundo, o "La Madeline au Truffe" é feito pela chocolateria dinamarquesa Fritz Knipschildt. Ela é recheada com uma trufa negra francesa e coberta com chocolate belga de alta qualidade. O preço gira em torno de US$ 2.600 por libra-peso (R$ 453 gramas).

Enquanto isso...

O chocolate brasileiro está caindo de qualidade e subindo de preço, a ponto de ficar proibitivo. Não raro é feito de manteiga de cacau, no qual o chocolate mesmo só o sobrevoou. Explicação é a mesma do café caro, frustração das safras ao redor do mundo. Como diminuíram as vendas, sobra para quem tem dinheiro. Também há um componente muito comum no Brasil, o famoso olho grande.

Algo muito errado

Há uma perversidade neste caso dos torcedores colombianos que brigaram entre si na rua, com duas mortes. Antes dela, Inter e a Brigada Militar separaram as duas torcidas no estádio e desarmaram muitos deles antes de entrarem. A BM já se ressente do efetivo para dar conta da nossa criminalidade e ainda precisa cuidar dos estrangeiros?

Viva os varzeanos

O livro Viva a Várzea - Segundo Tempo (publicação da Bá Editora, da jornalista Mariana Bertolucci) será lançado com sessão de autógrafos hoje, às 18h, no tradicional Chalé da Praça XV. A obra reúne 16 autores e muitas histórias do futebol varzeano. Hoje, não há mais várzea, os edifícios tomaram conta.

Adeus classe média...

... chinesa. Se Donald Trump não aliviar o tarifaço em cima da China, a classe média emergente - entre 20 e 100 milhões de pessoas - pode ficar sem renda ou com um mínimo dela. Estima-se que cerca de 200 mil empresas vendiam seus produtos para a Amazon. A ser mantida a taxação, a China terá uma brutal queda de arrecadação, para ficar só nisso. O governo chinês está em um beco sem saída.

O apito do trem

O Tá na Mesa da Federasul de amanhã terá como tema central "O Resgate das Ferrovias Gaúchas". É oportuno, embora a volta dos trens de passageiros seja incerta, e não sabida. O Rio Grande do Sul já teve trens de luxo como o Minuano, nos anos 1950, e o Trem Húngaro, nas décadas de 1970 e 1980.

A nova mina de ouro

O serviço de streaming é a galinha dos ovos de ouro para GloboPlay, Netflix e Prime Video. Estima-se que em 2021, portanto defasado no tempo, esse grupo tenha faturado em torno de R$ 14 bilhões com publicidade, maior que a soma das emissoras de TVs abertas já na época. A Globo é discreta quanto aos números, mas o site O Antagonista fala em lucro de R$ 2 bilhões no ano passado.

Voo do coelho