Aeroporto Salgado Filho aumenta número de voos com destinos internacionais

direta entre Porto Alegre e Buenos Aires . voltou a oferecer, nesta semana, uma conexão a ser oferecida pela companhia aérea brasileira com uma frequência de três voos por semana.



Além disso, o Aeroporto Salgado Filho anunciou mais novidades. Espera-se que a rota Porto Alegre e Santiago, já oferecida pela Latam, também passe a ser oferecida pela Sky Airline a partir do dia 23 de julho, com quatro voos semanais. Outro ponto enfatizado pela Fraport Brasil, gestora do aeroporto, é que a companhia aérea Azul anunciou rota sazonal para Bariloche, que começa em 19 de junho e vai até 24 de agosto, nas quintas-feiras. Depois de quase uma década de hiato, a Gol voltou a oferecer, nesta semana, uma conexão direta entre Porto Alegre e Buenos Aires. A rota já estava disponível desde março pela Aerolíneas Argentinas, porém, agora passará a ser oferecida pela companhia aérea brasileira com uma frequência de três voos por semana.

Assim, o Aeroporto Salgado Filho oferece voos diretos para cinco destinos internacionais, totalizando 19 voos semanais. São eles: Cidade do Panamá (pela Copa Airlines), Santiago e Lima (Latam), Lisboa (TAP Air Portugal) e Buenos Aires (Gol e Aerolíneas Argentinas).

Apesar da adição das novas rotas, alguns voos ainda não foram retomados. Um exemplo disso é a conexão entre Porto Alegre e Montevideo, assim como voo sazonal durante o verão para Punta del Este, que existiam no aeroporto antes de maio de 2024.

Confira os valores e frequências das viagens oferecidas, conforme informações nos sites das companhias nesta quarta-feira (14).

De Porto Alegre à Cidade do Panamá

Oferecida pela companhia aérea panamenha Copa Airlines, a rota conta com três voos semanais, com preços que começam em R$ 3.443,95 na classe econômica.

Datas e horários: Os voos acontecem na quinta, sexta e sábado, com saída marcada para 01h20min e chegada às 06h44min. Os voos de volta acontecem na quinta, sexta e sábado, com saída marcada para as 03h15min e chegada às 12h15min.

De Porto Alegre a Santiago

Atualmente oferecida apenas pela Latam, a rota conta com três voos semanais, com preços que começam em R$ 3.213 na classe econômica.

Datas e horários: Os voos de ida acontecem na quarta, sexta e domingo, com saída às 20h55min e chegada prevista para as 23h22. O s voos de volta acontecem na segunda, quarta e domingo, com saída às 15h56min e chegada prevista para as 19h50min

De Porto Alegre a Lima

Também oferecida pela Latam, a rota conta com três voos semanais, com preços que começam em R$ 2.917 na classe econômica.

Datas e horários: Os voos acontecem na segunda, quinta e sábado, com saída às 7h20min e chegada prevista para às 10h25min. Os voos de volta acontecem na quarta, sexta e domingo, com saída à 1h50min com chegada prevista às 6h25min

De Porto Alegre a Lisboa

Oferecida pela TAP Air Portugal, a rota conta com três voos semanais, com preços que partem de R$ 8.765 na classe econômica.

Datas e horários: Os voos acontecem na quarta, com saída as 00h15 min e chegada às 15h, quinta, com saída às 21h55 min e chegada às 12h45 min, e no domingo, com saída às 01h40 min e chegada prevista para às 16h35 min.

Os voos de volta acontecem na quarta, com saída às 00h15 e chegada prevista para as 11h, na quinta-feira, com saída às 21h55min e chegada prevista para as 8h45min de sexta-feira, e aos domingos, com saída à 01h40min e chegada prevista para as 12h35min.

De Porto Alegre a Buenos Aires

Oferecida quatro vezes por semana pela Aerolíneas Argentinas e três vezes pela Gol, viajar para Buenos Aires custa a partir de R$ 821 pela empresa brasileira e R$ 522 pela argentina, ambas na classe econômica.

Datas e horários: Os voos da Aerolíneas Argentinas acontecem na segunda e no sábado com saída prevista para às 8h30min e chega às 10h25min, e na terça-feira e quinta-feira com saída prevista para às 21h45min e chega às 23h40min. Os voos de volta acontecem na segunda e no sábado com saída às 6h00min e chegada às 7h40min, além de terça e quinta, com saída às 19h10min e chegada às 20h50min.

Já os voos da GOL acontecem na terça, na quinta e no sábado, com saída às 6h10 min e chegada às 8h. Os voos de volta acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, saindo às 22h25min e pousando às 23h55min na capital gaúcha.