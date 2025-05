Gol retoma voo direto Porto Alegre a Buenos Aires depois de nove anos

Depois de nove anos de jejum, uma aeronave de uma das maiores companhias brasileiras vai decolar da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, para voar diretamente a Buenos Aires, no país vizinho. A Gol estreia na manhã desta terça-feira (13) a ligação que foi interrompida em abril de 2016.

Na época, a baixa demanda de passageiros, em meio a um período de baixo crescimento e pós-recessão no Brasil - meses depois a então presidente Dilma Rousseff (PT) sofreria impeachment -, levou a companhia a tirar o voo da malha. Os pousos e as decolagens eram no Aeroporto de Ezeiza, na capital argentina.

Até esta segunda-feira (12), apenas a Aerolíneas Argentinas oferecia o voo direto, ligação que retornou no começo de março, após o período de retomada pós-enchente de maio de 2024 que fechou o aeroporto gaúcho por seis meses. Entre as nacionais, nem Latam e nem Azul fazem a ligação.

O voo da Gol já começa na noite dessa segunda-feira, com saída de Buenos Aires, do Aeroparque (AEP). De Porto Alegre, parte às 6h10min, com duração de quase duas horas, com previsão de aterrissar às 8h no AEP. São três frequências semanais (terça, quinta e sábado). De Buenos Aires, o voo parte às 22h25min, pousando às 23h55min na capital gaúcha às segundas, quartas e sextas-feiras.

Mas o diretor de Planejamento de Malha Aérea da companhia, Rafael Araujo, adianta que, se tiver muita demanda, mais dias podem ser acrescentados. Quando parou de ser feita em 2016, a rota era ofertada seis vezes na semana.

Sobre a busca por passagens, Araujo diz que está acima do esperado e cita a demanda para o feriado de Corpus Christi, que tem ocupação cima de 70%. A expectativa é de mais procura à medida que se aproxima a data.

A retomada do voo acaba, para quem puder encarar os preços de voos diretos, com a via sacra até São Paulo, para pegar voo à capital argentina. "Não queremos que o cliente gaúcho saia de Porto Alegre para São Paulo. Também tem muito argentino vindo a Gramado. O fluxo dos visitantes ao Brasil é sustentável. O País é destino de compras", ressalta ainda Araujo, citando que a busca por bilhetes via São Paulo mostrou que havia potencial de ofertar a ligação direta.

A rota de argentinos ao Rio Grande do Sul foi "redescoberta", com maior intensidade desde o verão. O câmbio favorável, já que o turista vem com o peso dolarizado, movimenta entradas e compras.

Na mira da companhia, estão dois perfis de passageiros. O de passeio, que tanto tem origem no Estado como quem vem de Buenos Aires, e o de negócios. Por isso, os voos estão posicionados no começo da manhã para sair de Porto Alegre, e o retorno noturno de Buenos Aires. Quem tem negócios no país vizinho pode tranquilamente sair cedo e retornar no mesmo dia.

"A Gol aposta muito no crescimento internacional como estratégia", resume o diretor, sobre a inserção do voo para Porto Alegre.

Sobre o aeroporto gaúcho, Araujo cita que o movimento sustenta a expansão de ligações, não só esta nova como para mais destinos no exterior e internos. O número de assentos cresceu 6% em abril frente ao mesmo mês de 2024, no pré-enchente. Ele atesta que a movimentação do Salgado Filho já recuperou e está mais forte.

Ele adiantou que estão em estudo voltar a fazer viagens diretas a Montevidéu e Santiago, no Chile. Não há definição se poderá ser este ano ainda. Vai depender da disponibilidade de aviões. Também Paraguai e - ele não quis garantir - Colômbia podem ser acrescidos nessa internacionalização da companhia na rota mais sulina. Mas voos diretos de Porto Alegre para os Estados Unidos, como Miami, são descartados devidoao porte de aeronave exigido e que não está no portfólio da Gol.

A aérea tem voos para Buenos Aires também de outras 12 cidades: Florianópolis (FLN), São Paulo/Guarulhos (GRU), Rio de Janeiro/RIO Galeão (GIG), Belo Horizonte/Confins (CNF), Brasília (BSB), Porto Seguro (BPS), Salvador (SSA), Maceió (MCZ), Recife (REC), João Pessoa (JPA), Natal (NAT) e Fortaleza (FOR). Segundo a companhia, oferta de voos entre Brasil e Argentina cresceu 57% no primeiro semestre.

No AEP, tem voos para Bariloche, Mendoza, Córdoba, Ushuaia e El Calafate, destinos que também são buscados pelo fluxo, seja de lá ;para o Estado ou o contrário. A Gol tem parceria com a Aerolíneas Argentinas nestas ligações. Há voos diretos e regulares para Ezeiza, também na capital, Mendoza (MDZ), Córdoba (COR) e Rosário (ROS). Segundo a aérea, julho e agosto terá voos sazonais diretos para Bariloche, mas a partir de Guarulhos.