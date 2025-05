Enchente na região de Buenos Aires deixa milhares de desabrigados

As chuvas intensas com enchente que atingem a região Norte da província de Buenos Aires desde sexta-feira causaram inundações históricas e forçaram a retirada de milhares de moradores de suas casas em diversas localidades afetadas da província mais populosa da Argentina. De acordo com a Metsul Meteorologia, o episódio é um dos mais graves eventos de chuva excepcional na história recente da Argentina, com acumulados acima de 400 mm em algumas cidades.