Tornados deixam mais de 20 mortos nos EUA

Vários tornados atingiram partes do Centro-Oeste e do Sul dos EUA na madrugada de ontem, deixando pelo menos 27 mortos. Só no Kentucky, 18 pessoas morreram, número que ainda deve crescer, segundo o governador Andy Beshear.



No vizinho Missouri, as autoridades confirmaram sete mortes, cinco delas em Saint Louis, onde 38 pessoas ficaram feridas e mais de 5 mil casas foram afetadas. Outras duas pessoas morreram na Virgínia.



Esta é a época dos tornados nos EUA, que costumavam ocorrer com mais frequência no chamado "Beco dos Tornados", de Oklahoma, Kansas e Texas. Agora, porém, eles têm sido mais frequentes no Centro-Sul, que é mais densamente povoado e arborizado, o que os torna mais mortais.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.