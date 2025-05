Águia Fertilizantes retoma projeto de mineração de fosfato em Lavras do Sul

O projeto Fosfato Três Estradas, em Lavras do Sul, voltado à mineração de fosfato bruto para utilização na agricultura, foi retomado pela Águia Fertilizantes. Junto com as instalações que serão utilizadas para a extração do minério, com início das obras de construção previsto para o mês de agosto, a empresa alugou uma área em Caçapava do Sul que será usada para o beneficiamento do produto para distribuição comercial.

processo de licenciamento ambiental da mina O começo das atividades se dá depois de uma decisão favorável da 1ª Vara Federal de Bagé ao, objeto de uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e por grupos ambientalistas que alegava a falta de discussão do projeto com comunidades locais e solicitava a anulação dos atos desde o aceite do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Apesar do recurso impetrado pelo MPF no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o novo julgamento não tem data para acontecer.

Águia alugou estrutura da Dagoberto Barcellos em Caçapava do Sul para ser usada no beneficiamento do produto para distribuição comercial Dagoberto Barcellos/Divulgação/JC

Com investimentos que superam R$ 150 milhões desde 2011, quando pesquisas de terreno e materiais começaram a ser realizados pela Águia, o projeto é divulgado como estratégico para a autossuficiência do país na produção do fosfato, que atualmente é importado principalmente da Ucrânia. A operação deve gerar um total de 150 empregos diretos nos primeiros anos.

De acordo com o gerente de projetos da empresa, Diego Boeira, a decisão favorável renovou a confiança de investidores internacionais – a Águia, embora brasileira, conta com capital australiano e está listada na Bolsa de Valores de Sidney. “Eles ficaram mais seguros de que a gente pode realmente andar para a frente, até em termos de segurança jurídica no Brasil, como lugar para investimentos”, pontuou Boeira.

Segundo o gerente, a decisão da justiça se baseou no entendimento de que a empresa introduziu mudanças que reduziram impactos ambientais e modernizaram o empreendimento. Entre as principais alterações estão o abandono do uso de carvão como fonte de energia — previsto no projeto inicial de 2015 — e a adoção de um processo industrial que não utiliza água.

Decisão favorável à licença ambiental da empresa renovou a confiança de investidores internacionais, defende gerente de projetos da Águia TÂNIA MEINERZ/JC

“Teríamos uma usina termelétrica dentro do empreendimento para secar o produto. Naquele momento era o que havia de tecnologia disponível. Hoje não faz mais sentido falar em carvão. O Brasil já tem tecnologia disponível e é um custo acessível”, explica.

Com a planta de Lavras ainda em fase de construção, a Águia encontrou uma solução para iniciar a produção comercial e gerar receita: alugou por 10 anos a planta industrial da Dagoberto Barcellos, em Caçapava do Sul, a cerca de 80 quilômetros da jazida Três Estradas. A unidade, que possui capacidade de processamento de 100 mil toneladas por ano, começará a operar no início de 2026.

Boeira explica que, durante os dois a três primeiros anos, a empresa extrairá o fosfato bruto em Lavras do Sul, transportando o minério até Caçapava para moagem, peneiramento e ensacamento. A partir de 2027, quando estiver concluída a planta industrial definitiva junto à mina Três Estradas — com capacidade três vezes maior, de 300 mil toneladas por ano —, a Águia passará a operar nos dois municípios, ampliando a produção para 400 mil toneladas.

O produto final será um fosfato natural reativo, que não passa por processos químicos e é vendido em sua forma bruta, com diferentes composições minerais conforme a jazida de origem. O nome comercial da variedade de Três Estradas é Pampafós, que poderá ter dois formatos de comercialização: em “big bags” de uma tonelada e sacos de 50kg. No site de relações com investidores da Aguia Resources, o preço estimado da tonelada é de 220 dólares australianos, equivalente a cerca de R$ 800,00. “Mas até termos o produto disponível, serão cerca de 10 meses. Então ainda não tem um preço. A gente já tem distribuidores e cooperativas querendo fazer a pré-compra desse produto, mas ainda não foi possível, porque precisa ter uma data para começar a entregar”, adverte Boeira.

Paralelamente à operação em Lavras do Sul, a Águia Fertilizantes desenvolve pesquisas em uma nova jazida de fosfato em Caçapava do Sul, a menos de dois quilômetros da planta alugada. A expectativa é que o novo depósito entre em fase de licenciamento até 2027, ampliando o portfólio de produtos da companhia.

“Temos feito testes agronômicos desde o ano passado: em cultura de inverno, com aveia e azevém. Em cultura de verão fizemos com milho e soja. Os resultados dos primeiros testes foram bem positivos, e isso está nos motivando a levar essa jazida para um licenciamento ambiental”, adianta Boeira. Conforme o gerente, a intenção da empresa é criar um portfólio robusto, com diferentes produtos naturais adaptados a diversas necessidades do solo e da agricultura brasileira. A pesquisa mineral da Águia já identificou ao menos seis depósitos promissores em sua área de atuação.

“Essas novas jazidas garantem uma longevidade bastante grande para o nosso projeto. Mas é preciso muito investimento para que cada uma delas avance até a fase de licenciamento. Só com pesquisa mineral e testes agronômicos são pelo menos três anos de trabalho em cada caso”, explica.

Além dos projetos de fosfato, a Águia Fertilizantes tem planos de diversificar sua atuação com a extração de cobre também na região Sul do Estado. A empresa já realiza pesquisas geológicas voltadas à identificação de depósitos economicamente viáveis, embora os estudos ainda estejam em estágios iniciais. Segundo Boeira, a prioridade da empresa no momento está voltada para o fosfato.