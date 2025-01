Aeroporto Salgado Filho

Com o retorno pleno das operações em 16 de dezembro de 2024, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, passou por uma série de obras para voltar a funcionar 24h por dia após ter suas estruturas danificadas pelas cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. No Natal e no Réveillon, o complexo teve a oportunidade de comprovar a sua retomada que, para os passageiros, foi confirmada (Jornal do Comércio, edição de 06/1/2025). É lamentável que não existam mais voos diretos à Florianópolis. Isso está prejudicando muito o turismo e também os negócios. São inúmeras empresas, profissionais liberais e proprietários de imóveis em Santa Catarina prejudicados com essa desconsideração. (Cláudio Moller)