Retorno das festas de fim de ano movimenta Aeroporto Salgado Filho

retorno pleno das operações em 16 de dezembro de 2024 estruturas danificadas pelas cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Com o, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, passou por uma série de obras para voltar a funcionar 24h por dia após ter suas

A partir dos feriados do Natal e Réveillon, em que a parcela significativa da população tradicionalmente dedica a viagens, o complexo teve a oportunidade de comprovar a sua retomada que, para os passageiros, foi confirmada.



Neste domingo (5), várias as pessoas desembarcaram no Salgado Filho após um período de férias longe da capital gaúcha. Este é o caso da família Polking, na qual cinco membros partiram de Porto Alegre a São Paulo para realizar a viagem em um cruzeiro, que passou por Ilhabela (SP), Búzios (RJ) e Salvador (BA), com uma parada na virada do ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em que o grupo acompanhou diretamente do mar o show de fogos de artifício da cidade maravilhosa.

Ao retornarem a Porto Alegre, Augusta Polking não escondeu: “é muito bom voltar para casa”. Apesar de ter aproveitado a viagem junto da irmã Mercedes, do cunhado Fernando e das filhas Aurora e Antônia, afirmou estar aliviada de ver o Aeroporto Salgado Filho operando a pleno. “A gente até comentou, quando pousou, que é muito bom pousar aqui de novo”, disse. Mesmo com a felicidade de retornar para a Capital, Augusta comentou que pôde observar algumas obras que ainda estão sendo realizadas na pista.

Família Polking chegou neste domingo (5) em Porto Alegre TÂNIA MEINERZ/JC



De outro lado, desta vez de quem está embarcando para sair de Porto Alegre, estão os 15 integrantes da família de Eliana Dias, que vieram de Salvador para o Rio Grande do Sul para acompanhar o Natal Luz de Gramado. Esta é a terceira vez que eles vêm ao Estado e, conforme o grupo, não enfrentaram empecilho algum relacionado à catástrofe climática de maio de 2024 e às obras de retorno. Sobre o evento que acompanharam na Serra gaúcha, Eliana brincou: “Maravilhoso. Pretendemos retornar sempre que possível, mas aí fica um pouquinho caro”.



Durante o período das festas, a Fraport, empresa que opera o Salgado Filho, estimou 366.738 passageiros circulando pelo aeroporto, entre os que chegam e os que partem, no intervalo de 15 de dezembro até este domingo (5). Destes, 5.150 seriam para voos internacionais, compreendendo 31 decolagens ou aterrissagens. De outro lado, desta vez de quem está embarcando para sair de Porto Alegre, estão os, que vieram de Salvador para o Rio Grande do Sul para acompanhar o Natal Luz de Gramado. Esta é a terceira vez que eles vêm ao Estado e, conforme o grupo, não enfrentaram empecilho algum relacionado à catástrofe climática de maio de 2024 e às obras de retorno. Sobre o evento que acompanharam na Serra gaúcha, Eliana brincou: “Maravilhoso. Pretendemos retornar sempre que possível, mas aí fica um pouquinho caro”.Durante o período das festas, a Fraport, empresa que opera o Salgado Filho,, entre os que chegam e os que partem, no intervalo de 15 de dezembro até este domingo (5). Destes, 5.150 seriam para voos internacionais, compreendendo 31 decolagens ou aterrissagens.

Aliás, as viagens internacionais de Porto Alegre estão sendo retomadas gradualmente. Na semana passada, retornaram os voos para Lima, no Peru, e para Santiago, no Chile. Ainda há a previsão da Aerolíneas Argentinas e Sky Airlines voltarem a operar em março e junho, respectivamente, e da portuguesa TAP voltar a ter rota da capital gaúcha até Lisboa, com três frequências semanais, a partir de 1º de abril de 2025.