O Carrefour da França e o Mercosul

Carrefour da França informou que a rede vai deixar de comercializar carnes oriundas do Mercosul, em oposição ao acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o bloco do sul. A medida se aplica apenas às lojas na França (Jornal do Comércio, edição de 22/11/2024). Bem, vou fazer a minha parte e não comprarei mais no Carrefour em Porto Alegre, que, aliás, comprou o grupo Big/Nacional e não para de estragar os negócios fechando unidades. Há muito tempo o Carrefour não é mais bom de comprar. (Antônio Augusto Goulart)

Urbanismo

projeto especial do Grupo Zaffari para construir um empreendimento comercial e residencial no bairro Praia de Belas O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre aprovou o, em terreno que fica entre o Parque Marinha do Brasil e o bairro Menino Deus (Coluna Pensar a Cidade, JC, 18/11/2024). Com o envelhecimento da população e depois da enchente, não é mais possível discutir se tem que ser isso ou aquilo. A cidade precisa aprovar todos os empreendimentos, desde que não sejam lesivos à população. Esse projeto é muito bem vindo! (Antônio Carlos)

Salgado Filho

obras na pista de pousos e decolagens De olho em dezembro, quando voltam os voos internacionais, a concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, adota ritmo sete por 24 para finalizar as, que opera com pouco mais da metade do traçado (Coluna Plano de Voo, Site do JC, 17/11/2024). Os voos entre Porto Alegre e Florianópolis ainda não foram reativados! Há milhares de pessoas e empresas muito prejudicadas com isso. (Claudio Moller)

Varejo

A Ferragem Igor, loja icônica e uma das mais antigas do setor em Porto Alegre , encerrou as operações na unidade da avenida Protásio Alves, primeira da marca, aberta em 1951 (Coluna Minuto Varejo, JC, 31/10/2024). Ali, simplesmente, não tem onde estacionar o carro. Só aí os comerciantes perdem 50% das vendas. Somado a pichações e arrombamentos frequentes é a receita perfeita para acabar com todo o comércio na região. A Protásio Alves está ficando simplesmente abandonada. (Felipe Coppetti)

Rodoviária da Capital

novo edital para reconstrução da Rodoviária de Porto Alegre Umserá aberto, já que o anterior não teve interessados. O local, no Centro Histórico, teve danos à infraestrutura com a enchente (JC, 07/11/2024). Sou contra a retirada da Rodoviária do local em que está, como muita gente defende. A estação tem que continuar ali, tem muito espaço para cima. Que deixem livre em baixo. Ficaria linda com terceiro piso, escada rolante, restaurantes com vista para o Guaíba. Nossa rodoviária é linda, falta criatividade. (Valdecir Vieira Alves)