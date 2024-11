Feriadão com obra: pista do Salgado Filho recebe última camada de asfalto

De olho em dezembro e no retorno de voos internacionais, a concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, adota ritmo sete por 24 (todos os dias e horas da semana) para finalizar a reabilitação da pista de pousos e decolagens, que opera com pouco mais da metade do traçado.

Em nota, a Fraport Brasil informa que o trecho sem operação, por ter sofrido mais danos causados pela enchente com inundação por mais de 20 dias em maio, vai receber a última camada de asfalto.

LEIA MAIS: Salgado Filho espera 70 mil passageiros no 1º feriadão com pista reaberta

Mesmo em meio ao feriadão de 15 de Novembro, da Proclamação da República, os trabalhos de máquinas e funcionários das prestadores que fazem a restauração no complexo na Zona Norte da Capital não param. Em imagens distribuídas, a gestora do Salgado Filho mostra que áreas de taxiamento de aeronaves, pátio onde ficam as pontes de embarque e desembarque, ganharam pintura nova com a sinalização par as manobras.

Pátio de aeronaves, que permite o acesso a pontes de embarque, recebeu nova sinalização FRAPORT BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC

"A Fraport Brasil segue trabalhando 24 horas por dia para a entrega da fase 3 das obras de reabilitação do aeroporto de Porto Alegre", observa a concessionária ligada ao grupo alemão Fraport, na nota. A empresa também confirma que "a totalidade da pista de pouso e decolagem, com 3.200 metros, está prevista para ser entregue em 16 de dezembro, quando será possível a retomada dos voos internacionais".

"Estamos na última camada de asfalto e depois entrará a sinalização horizontal, o balizamento luminoso, os instrumentos de navegação", explica, no comunicado, o diretor de infraestrutura e manutenção da Fraport Brasil, Cássio Gonçalves. A homologação da pista para ser usada em toda a extensão será a última etapa, observa o executivo.

A Copa Airlines, que faz ligações para a América Central, com destinos muito procurados para o Caribe e os Estados Unidos, será a primeira companhia a reativar a oferta de viagens. A retomada será em 19 de dezembro, com três frequências semanais, por enquanto.

A maior subestação foi fortemente afetada e teve de ter peças e sistemas substituídos TÂNIA MEINERZ/JC

No começo de janeiro, a Latam retoma voos para o Chile e Peru, também hubs importantes para outras rotas internacionais. A portuguesa TAP Air só deve voltar em abril de 2025, segundo a aérea. Detalhe: a pista completa do Salgado Filho atende principalmente o porte de aviões operados pela TAP.

Outra frente decisiva para devolver a capacidade de operação envolve as subestações de energia, bastante afetadas, pois ficaram debaixo da água. Segundo a Fraport, foi feita a "ativação da alimentação da rede de 69 KV, que é mais estabilizada". A subestação KF3, que atende o sistema de pista e balizamento luminoso, está funcionando, e a KF1 e KF4 "estão praticamente prontas" e devem operar em dezembro.



Sem poder contar com a infraestrutura permanente de energia, o aeroporto depende ainda de geradores para manter diversas funções, desde redes de climatização a sistemas de voos e, claro, rotinas de navegação e processamento de passageiros e áreas de alimentação, comércio e serviços.