Salgado Filho espera 70 mil passageiros no 1º feriadão com pista reaberta

No primeiro feriadão para valer do Aeroporto Internacional Salgado Filho, pós-cheias históricas de maio em Porto Alegre e em boa parte do Rio Grande do Sul e com pista de pousos e decolagens aberta, a previsão é que mais de 70,7 mil passageiros passem pelos portões de embarques e desembarque em cinco dias.

A operação de aeronaves comerciais na Capital foi retomada em 21 de outubro, portanto, há pouco mais de 20 dias.

A projeção foi feita pela concessionária Fraport Brasil para o período de quinta-feira (14) à segunda-feira (18). A previsão é de 476 voos, sendo quatro extras, diz a Fraport. O tráfego faz parte de reservas de slots e frequência agendadas pelas companhias aéreas. O fluxo pode alterar dia a dia em virtude de cancelamentos.

As principais ligações são para os aeroportos de Congonhas, na capital paulista, GRU, em Guarulhos, Viracopos, em Campinas, e Galeão, no Rio de Janeiro. O maior movimento era previsto para essa quinta-feira, largada do feriadão do 15 de novembro, de Proclamação da República. No primeiro dia, eram esperados 16,7 mil passageiros.